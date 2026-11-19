Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 19.11, trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết vụ nổ cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) ngày 13.11 có thể do sang chiết gas trái phép.

"Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, có thể khởi tố hình sự đối với các trường hợp cá nhân liên quan đến hành vi dẫn đến nguyên nhân vụ nổ", trung tá Lê Tấn Châu nói.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo trung tá Lê Tấn Châu, vụ nổ cửa hàng gas được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau vụ việc, lãnh đạo TP.HCM, Bộ Công an và Chính phủ đã có chỉ đạo về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh gas, sử dụng gas trong gia đình và sản xuất, kinh doanh.

Dùng bếp gas nhớ nguyên tắc: Khóa van trước, tắt bếp sau

Từ vụ việc trên, trung tá Lê Tấn Châu khuyến cáo người dân cần hình thành thói quen kiểm tra an toàn trước, trong và sau khi sử dụng bếp gas.

Trước khi nấu ăn, cần kiểm tra bình gas, dây dẫn, van điều áp và các khớp nối, chú ý những dấu hiệu bất thường như dây bị nứt, gãy, lão hóa, chuột cắn, mối nối lỏng hoặc xuất hiện mùi gas.

Người dân nên kiểm tra toàn bộ hệ thống ít nhất mỗi tháng một lần, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp gas kiểm tra độ kín, van điều áp, dây dẫn và các khớp nối khi thay bình hoặc phát hiện bất thường. Những bộ phận xuống cấp phải được thay thế kịp thời, không tự ý tháo sửa hoặc nối vá dây dẫn.

Đặc biệt, chỉ sử dụng bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn thời hạn kiểm định, tem nhãn và niêm phong hợp lệ; không sử dụng bình móp méo, gỉ sét nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu rò rỉ.

Sau khi nấu xong, người dân nên khóa van bình gas trước, chờ ngọn lửa trên bếp tắt rồi mới khóa núm điều khiển bếp để hạn chế lượng khí gas còn tồn trong dây dẫn.

Công an lưu ý nguyên tắc: "Kiểm tra trước khi dùng - Giám sát trong khi nấu - Khóa van sau khi sử dụng".

Cuộc họp báo diễn ra chiều 19.11 ẢNH: NGUYỄN ANH

Khi phát hiện mùi gas trong nhà, người dân cần bình tĩnh, cảnh báo những người xung quanh và ưu tiên đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu có thể tiếp cận an toàn, cần nhanh chóng khóa van bình gas, mở cửa ra vào, cửa sổ bằng tay để thông gió tự nhiên, tránh khí gas tích tụ trong không gian kín.

Tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện, đèn, quạt hay sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt vì chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể gây cháy, nổ.

Trường hợp mùi gas nồng nặc, có tiếng khí xì mạnh hoặc không thể khóa van an toàn, người dân phải nhanh chóng sơ tán, không cố tiếp cận bình gas để xử lý.

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Khi đã ra nơi an toàn, cần gọi ngay số 114 và thông báo cho đơn vị cung cấp gas để được hỗ trợ.

Lãnh đạo PC07 đặc biệt nhấn mạnh, khi xảy ra rò rỉ gas, người dân tuyệt đối không đánh đổi tính mạng để cố xử lý sự cố hoặc cứu tài sản.

Tính đến 13 giờ ngày 19.11, vụ nổ cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương. Vụ nổ làm sập hoàn toàn 2 căn nhà số 79A và 81 đường Bùi Văn Ba; 2 căn nhà số 83 và 85 bị sập một phần. Một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; một số xe máy bị hư hỏng.