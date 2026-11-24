Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội, cho biết vụ nổ khí gas khiến công trình sụp đổ, gây thương vong cho những người trong vùng chịu áp lực nổ.

Khoảng 8 giờ 5 ngày 24.11, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã huy động lực lượng đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa 6 người bị thương ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện trường vụ nổ ẢNH: M.Đ

Hiện trường vụ nổ lớn ở Hà Nội Một ngôi nhà đổ sập, có ghi nhận thương vong

Cảnh sát cũng xác định có 2 người tử vong, trong đó một nạn nhân mắc kẹt trong công trình bị sập, không qua khỏi dù được lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận.

Theo đại tá Hiếu, các nạn nhân tử vong và bị thương đều do chịu tác động của áp lực từ vụ nổ khí gas.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải phóng đống đổ nát để tiếp cận những khu vực còn lại. Công an TP.Hà Nội sẽ huy động thêm lực lượng Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm, đề phòng còn nạn nhân mắc kẹt.

Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa ẢNH: ĐỐ TẤN

Có mặt sớm tại hiện trường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa, tiến sĩ Nguyễn Đình Phúc cho biết, trong các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện có 2 ca tử vong (ngoại viện); 3 trường hợp ngừng tuần hoàn được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội và Bệnh viện đã khoa Xanh Pôn.

Một số ca khác được xác định chấn thương tạng, đa chấn thương chuyển về Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Hiện, tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đang điều trị 5 nạn nhân, đang theo dõi tại khoa cấp cứu, 4 ca ngoại khoa đa chấn thương.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ nổ lớn xảy ra sáng cùng ngày tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh bị hư hỏng.



Hình ảnh được ghi nhận sau tiếng nổ cho thấy khói bụi bao trùm khu vực, nhiều người bị thương nằm trên đường.



