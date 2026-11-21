Theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu năm để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) được linh hoạt chọn cách tính thuế thu nhập cá nhân nâng lên 10 tỉ đồng (thay vì 3 tỉ đồng hiện tại), áp dụng từ kỳ tính thuế 2027.

Cụ thể, hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng đến 10 tỉ đồng được chọn một trong 2 phương pháp tính thuế sau: tính trên thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí) x thuế suất hoặc doanh thu x thuế suất.

Trước đó, chỉ những hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng mới được lựa chọn một trong 2 cách trên. Nhóm có doanh thu trên 3 tỉ đồng đến 10 tỉ đồng buộc phải tính thuế theo thu nhập.

Toàn quốc có gần 2,7 triệu hộ kinh doanh có doanh thu năm không quá 10 tỉ đồng ẢNH: ĐAN THANH

Giảm gánh nặng hóa đơn, chứng từ, chi phí kế toán

Theo Bộ Tài chính, toàn quốc có gần 2,7 triệu hộ kinh doanh có doanh thu năm không quá 10 tỉ đồng, chiếm trên 99% tổng số hộ.

Bà Vũ Thị Bình, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đào tạo quản trị doanh nghiệp Bình Vũ, nhận định việc nâng ngưỡng doanh thu như trên sẽ giải tỏa đáng kể tâm lý lo lắng của nhiều hộ kinh doanh.

Sau khi xóa thuế khoán, những hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 3 tỉ đồng đến 10 tỉ đồng phải đối mặt với yêu cầu xác định thu nhập chịu thuế trên cơ sở doanh thu - chi phí.

Trong khi đó, nhiều hộ chưa quen với việc tập hợp hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, cũng chưa hiểu rõ những khoản chi phí nào được trừ khi tính thuế. Nếu không tập hợp đầy đủ chứng từ để chứng minh chi phí hợp lệ, số thuế phải nộp có thể cao hơn so với trường hợp được lựa chọn tính thuế theo doanh thu.

"Khi được lựa chọn, tôi cho rằng hầu hết hộ kinh doanh sẽ chọn tính thuế theo doanh thu vì đơn giản, dễ thực hiện hơn", bà Bình nói.

Đồng quan điểm, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, phân tích việc nâng ngưỡng doanh thu lên 10 tỉ đồng sẽ giúp nhiều hộ kinh doanh đơn giản hóa đáng kể việc kê khai, nộp thuế.

Hộ kinh doanh chọn tính thuế theo doanh thu chỉ cần ghi nhận một sổ doanh thu S2a-HKD cũng như thực hiện kê khai đầy đủ doanh thu bán ra để nộp thuế.

Họ không còn phải thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng... đầu vào, hay chuẩn bị đầy đủ sổ sách kế toán như cách tính thuế theo lợi nhuận.

"Không bắt buộc tính thuế theo lợi nhuận còn giúp hộ kinh doanh không phải chi trả chi phí kế toán, dịch vụ kế toán, nếu có chi trả thì cũng sẽ rất thấp", ông Tuấn nhấn mạnh.

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Tính thuế theo doanh thu vẫn cần giữ hóa đơn đầu vào

Cả hai chuyên gia đều cảnh báo, lựa chọn tính thuế theo doanh thu, các hộ kinh doanh tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ đầu vào.

"Khi tính thuế theo doanh thu, hóa đơn, chứng từ đầu vào không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, vẫn cần lấy và lưu giữ đầy đủ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, phục vụ việc truy xuất, thuận lợi giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết", ông Tuấn nói.

Trong triển khai quy định mới thời gian tới, bà Bình đề xuất cơ quan quản lý cần hướng dẫn rõ vấn đề thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế.

Theo Nghị định 68 năm 2026, hộ kinh doanh lựa chọn tính thuế trên lợi nhuận phải duy trì ổn định trong 2 năm liên tục.

Những hộ kinh doanh đã áp dụng phương pháp tính thuế này trong năm 2026 có được chuyển sang tính thuế theo doanh thu từ năm 2027 khi đáp ứng ngưỡng doanh thu mới hay không? Nghị định hướng dẫn luật cần quy định thật cụ thể để hộ kinh doanh áp dụng đúng, tránh phát sinh vướng mắc khi chuyển đổi phương pháp tính thuế.