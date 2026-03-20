Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phủ trạm sạc, cả nước chuyển đổi sang giao thông điện

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới gia tăng, nhất là tại một số khu vực sản xuất - trung chuyển năng lượng lớn, tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và than trên thị trường quốc tế.

Các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là giao thông công cộng chạy bằng điện đang được thúc đẩy, khuyến khích mạnh mẽ nhằm tự chủ nguồn nhiên liệu trong bối cảnh thế giới biến động ẢNH: T.N

Diễn biến trên làm đứt gãy nguồn cung và gây biến động mạnh về giá năng lượng, tạo nhiều thách thức đối với các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Do đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Chính phủ cũng đã ban hành các mục tiêu cụ thể như đến năm 2030 giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 - 1,5%/năm; phấn đấu đạt tỷ lệ tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3%/năm đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; phấn đấu giảm điện năng dùng cho truyền tải và phân phối trên toàn hệ thống đạt 5,8% vào năm 2030; 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ; 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng; tối thiểu 50% phương tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang dùng xe điện.

Trước những thách thức về an ninh năng lượng, biến động thị trường năng lượng thế giới và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Cụ thể, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao nhiệm vụ kịp thời lồng ghép, tích hợp mục tiêu tiết kiệm năng lượng vào các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản pháp luật của các ngành, lĩnh vực dự kiến ban hành trong thời gian tới.

Cùng với đó, thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, phát triển hạ tầng sạc và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển công nghiệp hỗ trợ để cung ứng cho ngành công nghiệp xe điện. Song song, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc, hệ thống điện cho trạm sạc, hoàn thành trong quý 3 năm nay.

Bộ Xây dựng được giao khuyến khích các dự án khu đô thị, bãi đỗ xe tích hợp hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện; phối hợp với các địa phương thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng sử dụng điện tại các đô thị lớn.

Cùng nhịp đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, ban hành cơ chế khuyến khích sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông điện theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 6.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bổ sung quy hoạch, yêu cầu bố trí hạ tầng sạc điện cho hệ thống giao thông trong các khu đô thị và công trình xây dựng. Đồng thời, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xe buýt điện, taxi điện và các phương tiện giao thông sạch tại địa phương theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 9.



