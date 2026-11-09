Thủ tướng yêu cầu tăng tốc cơ chế đặc thù cho du lịch bứt phá

Nghị quyết nêu rõ: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn rủi ro, tác động bất lợi đến triển vọng tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, nhất là trước tác động lớn từ bên ngoài và diễn biến bất thường của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Ngành du lịch đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi mang tính đột phá, định hình những dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực, dự án chiến lược và các dự án du lịch cộng đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước tình hình đó, trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đối với nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong lĩnh vực du lịch, Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch, kích cầu, tập trung khai thác mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm. Đồng thời, phối hợp với các địa phương trọng điểm đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và ứng dụng công nghệ, tăng cường xúc tiến phù hợp với từng thị trường.

Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Bộ được giao khẩn trương hoàn thiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 và các đề án chuyên ngành; triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam theo hướng xin Quốc hội cho chủ trương về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết để thúc đẩy lĩnh vực du lịch; giao Chính phủ ban hành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với mức độ cụ thể, thận trọng với những biện pháp về thuế và hỗ trợ, bảo đảm sát với tình hình thực tế, đánh giá kỹ lưỡng về tác động đối với ngân sách.

Nghị quyết đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263 của Chính phủ về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Song song, chủ động chuẩn bị triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch sau khi được Quốc hội thông qua.

Trước đó, thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc thiết kế chính sách có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, cào bằng; ưu đãi đầu tư không chỉ căn cứ vào quy mô vốn mà cần gắn với tiến độ triển khai, hiệu quả kinh tế - xã hội và tạo giá trị.

Theo Phó thủ tướng, thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi các mục tiêu đặt ra rất thách thức. Việt Nam phấn đấu đưa du lịch đóng góp từ 10 - 12% GDP; phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng du lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế; phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế...

Từ yêu cầu thực tiễn, Chính phủ xác định việc xây dựng chính sách phải bám sát, quán triệt sâu sắc toàn diện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Bên cạnh Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ ban hành nghị định bao quát các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch phát triển.