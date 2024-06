Thú vị: Baggio, Totti và những số 10 ‘cực phẩm’ khác cùng đội tuyển Ý đến EURO 2024

"Trở lại đây sau 40 năm thật xúc động. Tôi không ngờ đã nhận cuộc gọi từ Spalletti", cựu danh thủ Roberto Baggio bày tỏ. Ông Baggio nay đã 57 tuổi, người từng mặc áo số 10 vang danh ở đội tuyển Ý và được mệnh danh là "đuôi ngựa thần thánh", do mái tóc xoăn và dài nổi bật của mình.

Từ trái qua: Francesco Totti, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera và Giancarlo Antognoni, những số 10 huyền thoại của đội tuyển Ý trở lại đồng hành cùng các đàn em FIGC

Những danh thủ này truyền đạt những cảm xúc, nguồn cảm hứng cho đội tuyển Ý trong thời kỳ mới FIGC

Baggio cùng với Del Piero, Totti, Rivera và Antognoni, những danh thủ từng mặc áo số 10 của Azzurri qua từng thời kỳ, đã trở lại đội tuyển trước EURO 2024 trong một vai trò mới, xuất phát từ ý tưởng của HLV đương nhiệm, ông Luciano Spalletti.

"Tôi mời họ đến đây, tham gia tập luyện và cùng dự EURO 2024, để giúp nâng cao trình độ thi đấu của các cầu thủ. Họ sẽ mang đến những cảm xúc, nguồn cảm hứng, chỉ cho các cầu thủ cách tiến lên so với những người đã đến trước đó", HLV Luciano Spalletti bày tỏ.

Theo tờ Football Italia: "Tại Coverciano, nơi tập luyện của đội tuyển Ý, Baggio đã nói với các cầu thủ: "Kẻ thù lớn nhất là trách nhiệm khi bạn mặc chiếc áo này, nhưng bạn phải đối mặt với nó, nếu không bạn sẽ mất nó". Còn Del Piero chia sẻ: "Đúng là sẽ có áp lực. Nhưng các bạn cần đối mặt với nó và tiến lên. Không có gì tuyệt vời hơn khi vượt qua những thử thách lớn nhất". Trong khi cựu danh thủ Rivera đề xuất đội tuyển Ý phải chơi tấn công tại EURO 2024, đó mới là một hình ảnh Azzurri lừng danh".

"Những truyền đạt của các cựu danh thủ này đã thực sự mang lại một bầu không khí đầy hứng khởi và lạc quan cho toàn đội. Thực tế, chúng tôi đang tập luyện và chuẩn bị với tinh thần lớn nhất, và sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với mọi năng lực vì đó là điều chúng tôi muốn làm", HLV Luciano Spalletti nhấn mạnh.

Bất chấp nhiều khó khăn, HLV Luciano Spalletti luôn lạc quan với đội tuyển Ý AFP

Đội tuyển Ý đang trải qua thời điểm không thuận lợi trước EURO 2024 trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch, khi phải chia tay nhiều trụ cột do chấn thương nặng và án phạt. Đáng chú ý như tiền vệ Tonali (vẫn còn án treo giò do cá cược bất hợp pháp), hậu vệ Udogie, Acerbi, tiền vệ Zaniolo, tiền đạo Berardi (đều chấn thương). Mới nhất, trung vệ 20 tuổi Giorgio Scalvini cũng phải chia tay do chấn thương dây chằng chéo trước trong trận đấu bù giải Serie A giữa Atalanta gặp Fiorentina.

Đáng nói hơn, số cầu thủ này đều được HLV Luciano Spalletti phát hiện và đưa lên đội tuyển Ý xây dựng một thế hệ mới đầy triển vọng kể từ khi thay thế HLV Roberto Mancini.

Dù vậy, thành phần còn lại của Azzurri hướng đến nước Đức vẫn có những ngôi sao đáng hy vọng như các thủ môn Donnarumma, Vicario, hậu vệ Gianluca Mancini, Di Lorenzo, các tiền vệ Jorginho, Bryan Cristante, Barella, tiền đạo Federico Chiesa hay Gianluca Scamacca, El Shaarawy...

Đội tuyển Ý hướng đến EURO 2024 với trách nhiệm bảo vệ ngôi vô địch FIGC

Đội tuyển Ý sẽ bắt đầu hành trình chuẩn bị EURO 2024 của mình bằng trận giao hữu gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lúc 2 giờ ngày 5.6. Sau đó là trận gặp đội tuyển Bosnia & Herzegovina lúc 1 giờ 45 ngày 10.6. Đội tuyển Bosnia & Herzegovina vừa thua đội tuyển Anh tỷ số 0-3 trong trận giao hữu ngày 4.6 trên sân St James' Park. Cùng ngày đội chủ nhà Đức để hòa đội tuyển Ukraine tỷ số 0-0 tại Nuremberg.

Tại EURO 2024, đội tuyển Ý nằm ở bảng B được xem là "bảng tử thần". Họ ra quân với trận gặp đội tuyển Albania lúc 2 giờ ngày 16.6. Sau đó là trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 21.6. Trận cuối vòng bảng gặp đối thủ Croatia lúc 2 giờ ngày 25.6.