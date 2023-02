Thừa Thiên - Huế: Bắt tạm giam bị can dùng dao chém anh ruột

Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an H.A Lưới (Thừa Thiên - Huế) cho biết trong ngày 14.2 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Chí (36 tuổi, trú tại thôn Ra Loóc A Sốc, xã Hồng Bắc, H.A Lưới) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích". Chí là bị can trong vụ án dùng dao chém anh ruột.



Lực lượng chức năng H.A Lưới đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Chí (thứ 3 từ phải sang) để làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích" N.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 15.10.2022, tại thôn Ra Loóc A Sốc, do có mâu thuẫn với anh L.A.R. (41 tuổi, anh ruột của Chí, trú cùng thôn), trong cơn giận Chí đã dùng dao chém anh R.

Hậu quả, anh R. bị thương nặng phải chuyển cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của anh R. là 13%.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.A Lưới đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt giam Lê Văn Chí với hành vi "Cố ý gây thương tích". Hiện vụ việc đang được các cơ quan tố tụng điều tra, xác minh làm rõ hành vi của Chí để xử lý theo quy định của pháp luật.