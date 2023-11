Thừa Thiên-Huế chìm trong biển nước

N HIỀU NƠI Ở Q UẢNG N AM XUẤT HIỆN SẠT LỞ ĐẤT

Chiều 15.11, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường quốc lộ bị ngập sâu, sạt lở taluy, giao thông bị chia cắt cục bộ. Cụ thể, QL 40B đoạn qua xã Trà Tân (H.Bắc Trà My) xảy ra sạt lở đất tại Km 66+700, QL 14H đoạn qua xã Duy Phước (H.Duy Xuyên) tắc đường tại Km 13+300 do nước ngập sâu từ 0,5 - 0,7 m. Ngoài ra, tuyến ĐT606 bị sạt lở tại Km8+500 đoạn qua xã A Tiêng và Km 29+100 đoạn qua xã Lăng (H.Tây Giang).

Tại huyện miền núi Tây Giang, một số điểm trên đường ĐH3.TG vẫn chưa lưu thông được do nước tràn qua, ngập sâu. Lực lượng chức năng đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Đường từ xã Phước Đức qua Phước Chánh (H.Phước Sơn) cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất. Từ taluy dương, bùn đất kèm cây cối ngã đổ tràn xuống mặt đường. Chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục, đảm bảo người dân lưu thông được an toàn trong thời gian sớm nhất.

Tại phố cổ Hội An, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước sông Hoài dâng cao, làm ngập nhiều tuyến đường đi bộ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ... Khi nước lũ dần rút, bùn non bám dày đặc trên các tuyến phố, cửa hàng trong phố cổ. Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", người dân Hội An chung tay cùng công nhân vệ sinh môi trường khẩn trương dọn dẹp để kịp đón khách.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Tây Giang, Tiên Phước. Trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Mạnh Cường