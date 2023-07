Thừa Thiên - Huế: Công an hướng dẫn người dân vùng cao ngừa tội phạm

Ngày 10.7, Công an H.Quảng Điền phối hợp với Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Công an H.A Lưới tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy và thăm khám chữa bệnh miễn phí cho người dân xã Phú Vinh.



Cán bộ công an hướng dẫn, tuyên truyền người dân nhận biết các loại tội phạm ma túy N.X

Các cán bộ, chiến sĩ công an truyền đạt kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, chống ma túy,…

Ngoài ra, người dân còn được Công an xã Phú Vinh hướng dẫn nắm và tham gia nhóm Zalo về phòng, chống tội phạm. Từ đó, góp phần trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác cho người dân tích cực giúp đỡ lực lượng công an trong đấu tranh phòng ngừa, kiềm chế các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy...

Đoàn công tác thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Vinh N.X

Dịp này, đoàn công tác cũng tổ chức thăm, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, trao tặng 50 phần quà cho các hộ dân xã Phú Vinh có hoàn cảnh khó khăn.