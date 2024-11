Thừa Thiên - Huế: Khởi tố 3 phụ nữ chiếm nhà cháu gái

Ngày 2.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hiền (61 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (41 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Hằng (48 tuổi, cùng trú tại số 97 Đinh Tiên Hoàng, P.Đông Ba, TP.Huế) để điều tra, làm rõ về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác” do 3 người này đã vô cớ chiếm nhà của cô Nguyễn Thị H.A (26 tuổi, trú cùng địa chỉ, là cháu gái của 3 phụ nữ trên).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế bắt giữ 3 phụ nữ vì có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác ẢNH: A.N.T.T

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 4 giờ ngày 24.10, khi Nguyễn Thị H.A không có ở nhà, nhóm bà Hiền tự ý phá cửa, đập tường và xông vào nhà, cắt điện, khóa chặn cửa canh giữ không cho người khác vào nhà.

Trước sự việc trên, H.A đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng, công an phường và phản ánh qua đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh.

Trong khi vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý, sáng ngày 31.10, những người họ hàng của H.A tiếp tục vứt hết toàn bộ đồ đạc, tài sản và cả bàn thờ của bố cô H.A ra đường.

Công an TP.Huế phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án ẢNH: A.N.T.T

Theo tường trình của H.A, gia đình cô ở tại căn nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng xây dựng trên thửa đất chung do ông bà nội để lại. Sau khi bố mất năm 2016, mẹ của H.A tái hôn và đã đi định cư ở nước ngoài cùng 2 em nhỏ của H.A. Riêng H.A do đã quá tuổi bảo lãnh định cư nên cô ở nhà một mình để thờ bố.

Ba người phụ nữ cùng một số người khác giúp sức đã vất hết toàn bộ đồ đạc, tài sản và cả bàn thờ của bố H.A ra đường ẢNH: NVCC

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Huế phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở làm rõ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế xác định hành vi của 3 người phụ nữ này đã vi phạm pháp luật với hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, bản chất của vụ việc là tranh chấp đất đai, thừa kế. Nhưng thay vì phải yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, 3 phụ nữ nói trên đã tự ý lôi kéo người khác tham gia gây rối, tập trung đông người, có hành vi chiếm giữ, chiếm đoạt trái phép tài sản của của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự dẫn đến vi phạm pháp luật.