Xác minh vụ cô gái tố 'bị họ hàng chiếm nhà’ ở Huế

Chiều 31.10, lãnh đạo Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã cử thượng tá Phạm Trung Chính, Phó trưởng Công an TP.Huế trực tiếp về địa bàn để chỉ đạo xử lý vụ một cô gái gửi đơn cầu cứu "vì bị họ hàng đuổi ra khỏi nhà, vứt hết tài sản và cả bàn thờ bố ra đường".

Thông tin ban đầu, cô gái gửi đơn cầu cứu tên là Nguyễn Thị H.A (26 tuổi, trú đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đông Ba, TP.Huế). Theo tường trình của H.A, gia đình cô ở tại căn nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng xây dựng trên thửa đất chung do ông bà nội để lại.

Sau khi bố mất năm 2016, mẹ của H.A tái hôn và đã đi định cư ở nước ngoài. Chồng của H.A và hai em nhỏ của cô cũng định cư nước ngoài. Riêng H.A do đã quá tuổi bảo lãnh định cư nên cô ở nhà một mình để thờ bố.

Lực lượng Công an P.Đông Ba và Công an TP.Huế đến lập biên bản niêm phong tài sản của Nguyễn Thị H.A đang bị họ hàng vứt ra đường ẢNH DO NHÂN VẬT CUNG CẤP

Cũng theo tường trình của H.A, khoảng 4 giờ ngày 24.10, khi cô không có ở nhà, những người họ hàng của cô đã "tự ý phá cửa, đập tường và xông vào nhà, tự ý cắt điện, khóa chặn cửa canh giữ không cho vào nhà".

H.A cho biết cô đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng, công an phường và phản ánh qua đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh.

Trong khi vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý, sáng ngày 31.10, những người họ hàng của H.A tiếp tục vất hết toàn bộ đồ đạc, tài sản và cả bàn thờ của bố cô ra đường. Sau khi sự việc xảy ra, Công an P.Đông Ba đã đến niêm phong tài sản của H.A, đưa về trụ sở công an phường, còn căn nhà thì tiếp tục bị khóa, nên H.A không thể trở về.

Trả lời PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Huế cho biết đã chỉ đạo Công an P.Đông Ba phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp xác minh xử lý vụ việc.

Theo vị lãnh đạo Công an TP.Huế, bản chất của vụ việc là tranh chấp đất đai, thừa kế. Sau khi tiếp nhận đơn, Công an P.Đông Ba đã tham mưu cho UBND P.Đông Ba mời làm việc nhiều lần và hướng dẫn gửi đơn lên tòa án để giải quyết.

Công an TP.Huế cũng đã chỉ đạo Công an P.Đông Ba phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp lập hồ sơ xử lý theo hướng phần tranh chấp dân sự, hướng dẫn các bên liên quan nộp đơn ra tòa án để giải quyết, còn phần vi phạm pháp luật do các bên gây ra và gây thiệt hại tài sản của người khác sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.