Thừa Thiên-Huế: Khởi tố bị can dùng tài khoản giả lừa đảo hơn 1,3 tỉ đồng

Ngày 4.11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Anh (18 tuổi, trú tại H.Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Anh tạo các tài khoản Facebook giả, đăng tải các bài viết, hình ảnh có nội dung cho vay tiền. Khi có người liên hệ vay, Anh thỏa thuận và đề nghị họ cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, sổ hộ khẩu... để tạo lòng tin.

Sau khi các nạn nhân “sập bẫy”, Anh yêu cầu họ gửi các khoản phí trước khi vay từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng vào tài khoản cá nhân mang tên Vũ Đức Anh rồi cắt đứt liên hệ, chiếm đoạt số tiền.





Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5.2021 đến khi bị bắt, bằng thủ đoạn trên, Đức Anh đã lừa trót lọt hơn 1,3 tỉ đồng của nhiều người trên cả nước.

Hiện Công an Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ lừa đảo này.