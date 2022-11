Thừa Thiên - Huế: Phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông Hương

Thiếu tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP.HCM) nhận định, tội phạm gia tăng dịp cuối năm, Công an TP.HCM huy động tổng lực tấn công trong 3 tháng, phối hợp các tỉnh giáp ranh, đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán 2023.