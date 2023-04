Thừa Thiên - Huế: Thu hồi hơn 500 triệu đồng sai phạm tại một ban quản lý

Ngày 13.4, tin từ Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết qua công tác phòng, chống tham nhũng, trong quý 1/2023 Thanh tra tỉnh đã phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm tại Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng NN-PTNT tỉnh.

Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An (xã Phú Thuận, H.Phú Vang) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. P.N.M.

Cụ thể, trong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng quý 1/2023, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phát hiện một số vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA đầu tư xây dựng NN- PTNT tỉnh.

Qua đó, Thanh tra tỉnh xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 525,3 triệu đồng sai phạm.

Thanh tra tỉnh cũng phát hiện một số thiếu sót, vi phạm tại các dự án, công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng NN-PTNT tỉnh làm chủ đầu tư như: Dự án nâng cấp đê tây phá Tam Giang, công trình sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Khe Ngang, công trình khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Thượng An (xã Phong An, H.Phong Điền), công trình xử lý khẩn cấp đê tây phá Cầu Hai - Vinh Hà (xã Vinh Hà, H.Phú Vang)… và yêu cầu xử lý, khắc phục.