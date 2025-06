Thuật ngữ 'khó' trong đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT có nguồn gốc ra sao?

Thí sinh trao đổi về đề thi môn tự chọn sau khi rời khỏi trường ẢNH: NGỌC LONG

Chia sẻ với Thanh Niên ngoài cổng trường thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh bộc bạch đã phải dành phần lớn thời gian để hoàn thành các bài đọc trong đề thi tiếng Anh. Trong số đó có bài đọc về chủ đề greenwashing, một thuật ngữ tiêu cực gắn liền với xu hướng tiêu dùng xanh hiện tại. "Em chưa từng nghe tới thuật ngữ này bao giờ nên khi làm bài cũng khá chật vật vì không hiểu hết ý nghĩa", V.L, học sinh một trường THPT tại TP.HCM, chia sẻ.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều thí sinh bày tỏ đồng tình. "Đọc từ đầu đến cuối vẫn không biết greenwashing là nó đang muốn rửa cái gì (vì washing có nghĩa tẩy rửa - PV)", một tài khoản chia sẻ. "Mình là giải nhất tiếng Anh tỉnh và mình nhận xét đề tiếng Anh siêu khó, bài greenwashing siêu đánh đố, phải đọc căng não mới hiểu mà hiểu cũng chưa chắc đã làm được...", một người dùng khác than thở.

Trong khi đó, Lê Đức Quốc Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, từng đạt IELTS 8.0 và SAT 1.510, cho rằng đề thi khá vừa sức dù có một số phần hơi khó. "Khi đọc các bài đọc em thấy khá thú vị và cuốn vì có chủ đề mới lạ mà bổ ích. Thật sự thì em không hiểu hết 100% từ ngữ trong bài, song em cảm thấy đề đã tránh hỏi những từ quá khó", nam sinh chia sẻ.

Bảo cho biết thêm em khá ấn tượng với bài đọc chủ đề greenwashing, vì "nó thực tế và bổ ích". "Em đọc bài mới biết đến thuật ngữ này, và trong bài cũng giải thích khá rõ lý do các tập đoàn, công ty... áp dụng greenwashing và tác hại, ảnh hưởng của nó đến xã hội lẫn môi trường sống. Nhìn chung, em thấy nó khá liên quan tới tình hình kinh tế và môi trường hiện nay", Bảo cho hay.

Chia sẻ thêm về khái niệm greenwashing, sổ tay La Bàn Xanh do Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) xuất bản thông tin, đây là việc đưa ra những tuyên bố không có cơ sở hay bị thổi phồng về tính bền vững hay sự thân thiện với môi trường để xoa dịu mối quan tâm của công chúng, đồng thời giảm bớt cảm giác tội lỗi khi gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp liên quan.

Một bài báo xuất bản năm 1991 tại Mỹ đề cập đến khái niệm "greenwashing" ẢNH: NVCC

Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, nhà sáng lập diễn đàn People of TESOL dành cho các giáo viên tiếng Anh và là học giả Hornby 2021, thông tin greenwashing được cho là bắt đầu bởi nhà môi trường học Jay Westerveld vào những năm 1980, khi ông đến một hòn đảo và phát hiện rằng, một mặt khách sạn trên đảo kêu gọi mọi người tái sử dụng khăn tắm để "bảo vệ môi trường", nhưng mặt khác lại có những hành vi tác động xấu đến rặng san hô bản địa.

"Giống từ whitewashing (tẩy trắng hay dễ hiểu hơn tìm cách che giấu sự thật), greenwashing cũng mang hàm ý che giấu sự thật về môi trường của một công ty bằng cách quảng cáo sai sự thật, khiến người tiêu dùng có cảm giác rằng công ty rất quan tâm đến môi trường", thạc sĩ Khoa chia sẻ.

Theo thầy Khoa, một trong những dấu tích đầu tiên từ này được sử dụng trong báo chí Mỹ là vào những năm 1990. Trong đó một bài báo có tiêu đề "Greenwash!" đã được đăng trong tạp chí Mother Jones (Mỹ) năm 1991. Mặt khác, dấu vết đầu tiên của từ này ở từ điển được cho là từ quyển Concise Oxford Dictionary (tạm dịch: Từ điển Oxford giản yếu) phiên bản 10, xuất bản vào năm 2002. Từ điển đó định nghĩa danh từ "greenwash" như sau:

Disinformation disseminated by an organisation so as to present an environmentally responsible public image (tạm dịch: Thông tin sai lệch do một tổ chức nào đó truyền bá để thể hiện rằng tổ chức ấy có trách nhiệm về môi trường).

Ngoài greenwashing, thạc sĩ Khoa cho biết cũng có một số từ khác có đuôi "-washing" như bluewashing (quảng cáo sai lệch khiến người ta cảm giác là công ty có trách nhiệm xã hội, trong đó blue tượng trưng cho màu xanh của Liên Hiệp Quốc), pinkwashing hoặc rainbow-washing (quảng cáo lợi dụng cộng đồng LGBTQ+).