Thức cả đêm săn mã giảm giá dịp Black Friday

Chuẩn bị mọi thứ kỹ càng từ sớm để săn sale Black Friday

Từ tối trước ngày diễn ra Black Friday, Bùi Hữu Luận, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, thêm tất cả mặt hàng cần mua của mình vào giỏ hàng và chờ sẵn. Chỉ cần đồng hồ điểm qua 0 giờ, khi các chương trình giảm giá Black Friday bắt đầu tung ra, Luận sẽ nhấn mua ngay lập tức.

“Bình thường mỗi tháng vào ngày đôi mình cũng sẽ săn sale, nhưng vào đợt Black Friday mình sẽ mua nhiều hơn một chút, vì dịp này các cửa hàng đều sẽ giảm giá sâu”, Luận cho hay.

Luận cho biết rằng hằng năm vào dịp Black Friday đều sẽ chi khá nhiều để mua đồ mặc tết. “Cứ cuối tháng 11 là mình sẽ ngồi sưu tầm các mã giảm giá, tích sẵn chờ đến Black Friday là nhấn mua liền, đa phần mình đều săn được hàng sale hơn nửa giá có shop còn sale đến 70 - 80%”, Luận nói thêm.

Luận cho biết, mình đã chuẩn bị săn sale Black Friday từ đêm hôm trước ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, để không phải mất thời gian ngồi dò từng mã giảm giá, Nguyễn Khánh Vy, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, có nhiều lần săn sale thành công các đơn hàng 0 đồng, cũng đã bắt đầu kiểm tra các đơn hàng cần thiết để săn sale vào dịp Black Friday.

“Trước những ngày sale lớn, mình thường có thói quen ghi lại những món hàng cần mua, thêm chúng vào giỏ hàng sẵn cứ đúng giờ là vào áp mã là nhấn mua thôi. Như vậy sẽ không phải bị lạc trong ma trận sale sập sàn của dịp Black Friday”, Vy nói.

Vy cho biết thêm để săn được các đơn 0 đồng và tiết kiệm chi phí cô nàng thường chọn các khung giờ vàng trên các sàn thương mại điện tử để mua hàng.

“0 giờ, 12 giờ, 17 giờ, 20 giờ là các khung mà các cửa hàng tung sale khủng nhất, không nhất thiết phải ngồi chờ cả đêm làm gì”, Vy nói thêm.

Rút cạn hầu bao để săn sale

Nguyễn Thị Thủy Tiên (24 tuổi), ngụ đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến (trước là P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai, cũng tranh thủ mua sắm vào dịp Black Friday. Tiên cho biết bản thân đã không săn sale cả năm chỉ để chờ đến Black Friday.

Thức cả đêm xem livestream săn sale Black Friday ẢNH: THÁI PHÚC

“Trước đó mình chỉ dám chỉ vài trăm nghìn để mua vật dụng cá nhân mục đích là để tiết kiệm tiền, cũng như là chờ đến dịp Black Friday vì dịp này hầu như tất cả các cửa hàng đều sẽ có chương trình sale. Nên mình có nhiều lựa chọn và có thể mua được nhiều hơn một chút”, Tiên nói.

Năm nay Tiên cho hay cô đã chuẩn bị gần 10 triệu đồng để săn sale. “Mình thức cả đêm để chờ giờ vàng, khi này sẽ có những mã giảm giá sâu. Ngoài ra, mình còn săn trên các phiên bán hàng phát trực tiếp đôi lúc cũng sẽ có thêm các mã giảm giá mà người bán tung ra trong lúc livestream”, Tiên nói thêm.

Nhiều bạn trẻ còn cho biết đã “ứng trước” tài chính để săn sale Black Friday bằng cách sử dụng thẻ tín dụng và trả nợ sau. Cao Ngọc Trân (22 tuổi), đang làm việc nhân viên văn phòng tại đường Phan Đình Phùng, P.Ngã Bảy (trước là P.Ngã Bảy, TP.Ngã Bảy) TP. Cần Thơ, cho biết: “Mình đã dùng hết hạn mức thẻ tín dụng của mình gần 20 triệu đồng để săn sale, dùng thẻ tín dụng còn giúp mình nhận thêm các mã khuyến mãi, quà tặng đi kèm trên tổng hóa đơn các thẻ này có chính sách trả theo hàng tháng nên sau khi nhận lương mình có thể bù lại”.

Mùa Black Friday năm nay, nhiều cửa hàng giảm sâu đến 80% ẢNH: THÁI PHÚC

Tuy nhiên, Trân cũng cho biết việc dùng thẻ tín dụng cũng cần phải cân nhắc nhiều. “Nếu không thanh toán dư nợ đúng hạn thì có thể chịu thêm phí chậm trả. Có lần chi tiêu quá tay mà không kịp thanh toán, bay mất cả triệu tiền chậm trả nên tiếc hùi hụi”, Trân nói thêm.