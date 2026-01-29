Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên là đối tác quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước Việt Nam; đánh giá cao sự hỗ trợ của EU, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế xanh, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như các dự án hạ tầng quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa ẢNH: QUOCHOI.VN

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hai bên đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong những năm qua. Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 74 tỉ USD trong năm 2025. EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của EU trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như các dự án hạ tầng quan trọng.

Khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thiện khung pháp lý, giám sát thực thi các cam kết quốc tế, trong đó có EVFTA và các thỏa thuận với EU, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu, cũng như với các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc Việt Nam và EU nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện càng khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, bảo vệ và thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có tiếng nói thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng như Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” và tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho rằng việc nâng cấp quan hệ EU - Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác EU - Việt Nam, đồng thời đây cũng là khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên mà EU thiết lập với một nước ASEAN, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ EU - ASEAN, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ EU - ASEAN vào năm 2027.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, nhằm đem lại lợi ích và cơ hội hợp tác rộng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên; thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như kinh tế biển, chuyển đổi số, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thiết yếu, khoa học, công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu…

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu cũng như các nước thành viên; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trân trọng đề nghị Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chuyển lời mời tới Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola thăm chính thức Việt Nam.