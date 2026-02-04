Thúc đẩy liên kết phát triển vùng kinh tế phía Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 4.2, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh TP. HCM (VCCI-HCM) tổ chức Diễn đàn "Đầu tư - Kinh doanh vùng Trung tâm kinh tế phía Nam" nhằm đồng hành cùng các địa phương quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI, vùng kinh tế phía Nam gồm nhiều tỉnh, thành, trong đó các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng là khu vực kinh tế rất quan trọng. Hạ tầng và logistics từ phân tán đã có cơ hội đồng bộ hóa chiến lược, giúp giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ chồng chéo phí hạ tầng cảng biển và phí BOT giữa các địa phương cũ trước sáp nhập; Tiết kiệm 10 - 15% chi phí logistics và trở thành điểm trung chuyển quốc tế. Đây cũng là thị trường tiêu dùng và sản xuất lớn của cả nước... Sau sáp nhập, các tỉnh thành sẽ có nhiều chuyển đổi theo hướng tích cực về chất lượng điều hành kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những thách thức mà các địa phương đang đối mặt như việc hợp nhất bộ máy, thay đổi thẩm quyền và thiếu văn bản hướng dẫn khiến hồ sơ một số thủ tục hành chính nguy cơ bị “treo”; Các dự án đã phê duyệt theo chủ trương cũ có thể cần rà soát phù hợp với quy hoạch đơn vị hành chính mới; Điều phối liên ngành khó khăn hơn trong bối cảnh còn lúng túng về thẩm quyền các đơn vị sau sáp nhập....

Vì vậy, ông Tuấn khuyến nghị cần có cơ chế điều phối vùng để liên kết chặt chẽ trong quy hoạch hạ tầng giao thông và xúc tiến đầu tư chung. Thứ hai, đẩy mạnh kết nối và hoàn thiện hạ tầng nhằm đảm bảo hoàn thiện các hạ tầng giao thông quan trọng của vùng theo kế hoạch như cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, cao tốc TP. HCM - Mộc Bài... Điểm cuối cùng là cần thúc đẩy kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó có chiến lược hợp tác liên tỉnh để thu hút tập đoàn chip/bán dẫn & AI...

Tham dự tọa đàm, lãnh đạo một số sở ngành địa phương như TP.HCM, Tây Ninh, Lâm Đồng... đều bày tỏ quan điểm thúc đẩy liên kết giữa các tỉnh, thành tại vùng Trung tâm kinh tế phía Nam trong giai đoạn mới. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Leaw Wee Ming - Tổng giám đốc Công ty cổ phần VSIP Cần Thơ - chia sẻ: Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về thu hút đầu tư, các nhà đầu tư chất lượng cao thường tìm kiếm ba yếu tố chính. Đó là hạ tầng tin cậy, môi trường vận hành minh bạch và đáng tin cậy, và quan hệ hợp tác dài hạn. VSIP Cần Thơ luôn cạnh tranh bằng chất lượng chứ không chỉ bằng các ưu đãi. Công ty luôn ưu tiên các nhà đầu tư có hoạt động sản xuất – kinh doanh bền vững, cam kết lâu dài, đặc biệt là những doanh nghiệp phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh và sản xuất có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, công ty cũng tập trung xây dựng niềm tin thông qua năng lực triển khai thực tế: hỗ trợ kịp thời, quy trình rõ ràng - minh bạch và tiêu chuẩn thực hiện nhất quán...