Thúc đẩy sản phẩm thương mại phát thải thấp

Có trọng lượng 2.700 tấn, lô hàng này được gửi đến Ravensdown - hợp tác xã nông nghiệp do các nông dân New Zealand vận hành. Quy trình sản xuất ure của SABIC AN thông qua việc sử dụng amoniac với lượng khí thải carbon thấp đã nhận được chứng nhận độc lập đầu tiên trên thế giới về sản xuất amoniac có hàm lượng carbon thấp.

Ả Rập Xê Út là quốc gia tiên phong trong việc sản xuất và xuất khẩu hydro sạch cùng các sản phẩm phái sinh như amoniac, trong đó dự án đổi mới sáng tạo hợp tác với New Zealand là một phần thuộc chiến lược tham vọng trở thành trung tâm hydro sạch hàng đầu thế giới của Ả Rập Xê Út. Vương quốc này đồng thời cũng đang tìm kiếm những đối tác khác trên thế giới để thực thi hóa mục tiêu năng lượng sạch.

Từ năm ngoái, SABIC cũng đã đưa các lô hàng amoniac ít carbon cập cảng Hàn Quốc, tiếp đó là Nhật Bản và Đài Loan. Các lô hàng sản phẩm có hàm lượng carbon thấp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngành sản xuất điện và nông nghiệp tại châu Á.