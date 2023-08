Sự thật đáng kinh ngạc khi World Cup nữ 2023 thành công rực rỡ tại New Zealand

Khi các cầu thủ ra sân, họ được chào đón bằng những khán đài không thể nồng nhiệt hơn. Màu sắc cũng được phủ đầy trên các sân đấu lớn nhất New Zealand nhưng hầu hết CĐV là những người trung lập. Trái với mọi khi, hàng chục nghìn người New Zealand đến sân không phải để xem một trận đấu của môn bóng bầu dục hay đua ngựa, mà họ đến để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ ở môn bóng đá nữ.



Trận đấu cuối cùng của World Cup nữ 2023 được tổ chức tại New Zealand là trận bán kết giữa đội tuyển nữ Thụy Điển và Tây Ban Nha. 3 ngày trước thời điểm diễn ra trận đấu, hơn 50.000 vé của sân Eden Park đã được bán sạch. Mọi nghi ngờ về việc liệu khán giả New Zealand có yêu thích bóng đá nữ hay không gần như đã bị dập tắt.

Sân Eden Park liên tục phá kỷ lục về số khán giả đến sân REUTERS

Laia Codina của đội tuyển nữ Tây Ban Nha ăn mừng cùng CĐV khi đội tiến vào trận chung kết World Cup 2023 REUTERS

Nhà bình luận thể thao nữ nổi tiếng của New Zealand, Alice Soper tỏ ra hào hứng: “Phải mất một thời gian để mọi thứ bắt đầu sáng tỏ ở đây. Nhưng một khi họ đã làm thì không có gì có thể ngăn cản được. World Cup nữ 2023 đã mang đến một không khí khủng khiếp ở New Zealand”.

Ban đầu, các trận đấu do New Zealand tổ chức vấp phải nhiều lo ngại khi việc bán vé trở nên chậm chạp. Trước thời điểm World Cup nữ 2023 khai mạc 10 ngày, các nhà tài trợ đã phải khích lệ khán giả đến sân bằng việc tặng 20.000 vé miễn phí. Thậm chí, cựu thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern đã kêu gọi người dân mua vé, ủng hộ những màn trình diễn của các cô gái tại World Cup.

Chưa dừng lại ở đó, 1 tuần trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, chỉ một nửa số vé xem các trận đấu ở New Zealand đã được bán. Hầu hết các trang báo thể thao New Zealand đều nhận định khán giả khó lòng để lấp đầy các sân đấu.

Tuy vậy, kể từ sau trận khai mạc giữa đội tuyển nữ New Zealand và Na Uy, CĐV của New Zealand lại trở nên yêu thích môn bóng đá nữ một cách đáng kinh ngạc. Nhiều trận đấu tại World Cup nữ 2023 đã phá kỷ lục về số lượng khán giả. Đáng nói hơn, 82% doanh số bán vé của các trận đấu ở nước này là của người dân New Zealand. Một triệu người New Zealand đã theo dõi trận khai mạc thông qua truyền hình và khi giải đấu kết thúc, 700.000 CĐV đã trực tiếp đến sân để xem các trận đấu.

“Đó là một kết quả to lớn đối với thể thao nữ nói chung. Bóng đá không phải là môn thể thao được nhiều người biết đến ở New Zealand. Mọi người được cho là không thích các môn thể thao của phụ nữ nhưng những con số thực tế đã chứng minh điều ngược lại”, Alice Soper chia sẻ thêm.

CĐV đến sân Eden Park trong trận đấu cuối cùng của World Cup nữ 2023 được tổ chức tại New Zealand

Đội tuyển nữ Nhật Bản cảm ơn CĐV New Zealand đã đến ủng hộ ở trận tứ kết World Cup 2023 gặp đội tuyển nữ Thụy Điển REUTERS

Theo phân tích về quy mô đám đông tại 10 trận đấu đầu tiên, bà Andrew Pragnell, Giám đốc điều hành của New Zealand Football cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi khoảng 97% số khán giả đã đến xem giải bóng bầu dục nam thế giới năm 2011 (giải đấu được ghi nhận có khán giả đến sân đông nhất tại nước này). New Zealand đã chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về lượng người tham dự các sự kiện trực tiếp nhưng World Cup nữ 2023 là giải đấu duy nhất đang đi ngược lại xu hướng đó".

World Cup nữ 2023 mang đến sự thay đổi rất lớn cho bóng đá nữ tại New Zealand REUTERS

Khắp SVĐ Eden Park vào tối 15.8, hàng chục nghìn CĐV đã quay cuồng, reo hò để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Những thông điệp tích cực, điệu nhảy của người Maori cũng xuất hiện như một loại biểu tượng không chính thức của sự ủng hộ cho các cô gái. Nó cho thấy niềm tự hào khi New Zealand trở thành 1 trong 2 nước chủ nhà của giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

“Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì người New Zealand đã đón nhận giải đấu này. Thật là một công việc tuyệt vời mà New Zealand đã làm. Giải đấu báo trước một sự thay đổi to lớn trong cách nhìn nhận bóng đá và đặc biệt là bóng đá nữ ở New Zealand”, bà Andrew Pragnell tự hào tuyên bố trong một sự kiện về bình đẳng của thể thao nữ được tổ chức vào tối 12.8.