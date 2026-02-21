Theo đó, Bộ Công an được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số, hoàn thành trong tháng 2.2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

ẢNH: TTXVN

Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần

Về mục tiêu đóng góp cho tăng trưởng năm 2026, chương trình nêu rõ, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt 14,5%; tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP đạt 17,5%; tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế là 50%.

Về hạ tầng, nền tảng số và dữ liệu dùng chung, chương trình yêu cầu, mở rộng phủ sóng 5G đạt 70% dân số; 100% cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử.

100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì thúc đẩy việc xử lý trên hệ thống, mạng phù hợp theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc.

Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính do bộ, cơ quan cung cấp (bao gồm các dịch vụ công theo mô hình tập trung) đạt tối thiểu 80%; tối thiểu 80% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho các cơ quan nhà nước.

100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Chỉ duy trì các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến thực sự cần thiết.

Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Để thực hiện điều này, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phải rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; ưu tiên cắt giảm nhóm thủ tục hành chính yêu cầu xác nhận hoặc xin xác nhận, nhóm thủ tục yêu cầu thông báo hoặc báo cáo. Số hóa đầy đủ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ liệu và phục vụ tái sử dụng thông tin.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần; tổ chức kiểm tra, giám sát trên môi trường số; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID

Về nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Công an được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số, hoàn thành trong tháng 2.2026; nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng luật Định danh và xác thực điện tử, báo cáo Chính phủ để đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, hoàn thành trong quý 1/2026; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID, cũng hoàn thành trong quý 2/2026.

Chính phủ được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định hoặc hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, qua đó, nâng cao độ tin cậy của tài khoản, phòng ngừa giả mạo danh tính, góp phần bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Thời gian hoàn thành trong quý 2/2026.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát triển ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia góp phần thúc đẩy triển khai Chính phủ số; kinh tế số; xã hội số.

Xác định ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID là hạ tầng số đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, giúp mọi người dân có thể truy cập, sử dụng và tham gia các hoạt động trên môi trường số một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả. Hoàn thành trong quý 3/2026.