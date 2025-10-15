Tổng Bí thư: Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số không phải thứ để trang điểm

Sáng 15.10, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Ban Chỉ đạo).

ẢNH: GIA HÂN

"Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh"

Phát biểu mở đầu phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị T.Ư 13 vừa qua đã xác lập chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước. Trong đó, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Theo Tổng Bí thư, trên thế giới hiện nay, các nước phát triển đều dựa trên nội dung này, không có con đường nào khác.

"Không chỉ là đất đai, tài chính, nguồn nhân lực, sức lao động mà muốn phát triển nhanh phải có khoa học, công nghệ, tập trung vào chuyển đổi số. Đây là yêu cầu rất gay gắt, phải thống nhất nhận thức để cùng có hành động chung. Còn làm kiểu được đến đâu thì được sẽ không thể đạt được mục tiêu. Phải hết sức nghiêm túc và phải có nhận thức rất dứt khoát về việc này. Đây không phải là thứ để trang điểm", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các kết quả thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vừa qua là rất đáng ghi nhận, khẳng định đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải làm và còn rất nhiều việc trong kế hoạch chưa triển khai được. Nhiều điểm nghẽn tiếp tục phải được giải quyết để đột phá hơn nữa.

"Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh. Chúng ta phải có tầm nhìn quốc tế chứ không chỉ ở góc sân nhà mình, trong làng xóm của mình. Phải biết người ta đi đến đâu, làm những gì và mình phải làm những gì", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư chỉ rõ, 2 "phép thử" từ thiên tai và không gian mạng vừa qua đã phơi bày lỗ hổng trong năng lực quản trị, dự báo, ứng phó. Cơn lũ lịch sử sau cơn bão số 11 không chỉ gây thiệt hại lớn về người, tài sản mà còn phơi bày nhiều tồn tại, yếu kém.

Câu hỏi đặt ra là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thực sự trở thành lá chắn để bảo vệ người dân hay chỉ là những "kế hoạch trên giấy", những hệ thống rời rạc, không thể cảnh báo, không thể ứng cứu kịp thời khi thảm họa ập đến.

Tổng Bí thư chỉ rõ và đề nghị các đại biểu tại phiên họp đi thẳng vào hạn chế, yếu kém, không né tránh để tìm ra giải pháp quyết liệt cho công tác này.

Kiên quyết thực hiện bằng được các nhiệm vụ trong năm 2025

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, các nhiệm vụ trong năm 2025 phải kiên quyết thực hiện bằng được, không được bàn lùi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong quý 4, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025, từ đó, sẽ làm chậm cả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ sau.

Tổng Bí thư lưu ý, thể chế đã mở, quyết tâm chính trị đã có, nhưng vẫn còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Hiện vẫn còn khoảng 90 nhiệm vụ quá hạn. Vẫn còn những điểm nghẽn, vẫn còn tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm.

Tổng Bí thư khẳng định, phải tính toán, phải có một cơ chế để siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu vào trong mọi nhiệm vụ. Đặc biệt là việc hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, nâng cao thực chất chất lượng dịch vụ công phải được thực hiện dứt điểm.

Tổng Bí thư dẫn lại việc người dân vẫn lên truyền hình nói mất cả buổi sáng chờ đợi làm dịch vụ công nhưng không kết nối được, từ rất hy vọng thành thất vọng. Dù những ý kiến trên là nhỏ lẻ, song Tổng Bí thư nhấn mạnh, không được để như vậy, không chấp nhận những tồn tại như vậy.

Tổng Bí thư lưu ý, hạ tầng năng lượng, công nghệ chiến lược hiện đã có danh mục 11 công nghệ chiến lược nhưng kế hoạch triển khai thế nào chưa có. "Tôi rất lo việc này. 9 tháng rồi nhưng chưa thấy lĩnh vực nào có kế hoạch triển khai. Ai sẽ chịu trách nhiệm triển khai?", Tổng Bí thư nêu.