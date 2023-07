Thực hư câu chuyện 'ăn cắp' bài dự thi Genius Olympiad 2023 ra sao?

Ngày 7.7, tài khoản M.C. (tên thật là Lý Khánh Mai C., học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Văn Tám, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã đăng tải viết trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng. Theo đó, M.C. cho biết có tham gia Genius Olympiad 2023 với hai dự án thuộc lĩnh vực âm nhạc và viết sáng tạo. Tuy nhiên, sau đó được thầy hướng dẫn (ông Nguyễn Minh Trung, giáo viên Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh) cho rằng đã trượt đề án viết.

Bài viết "gây bão" cộng đồng mạng CHỤP MÀN HÌNH

Thế nhưng sau đó lại phát hiện bài viết trong dự án viết sáng tạo của mình xuất hiện tại vòng chung kết Genius Olympiad 2023 cũng với số báo danh 2190 nhưng là tên của một nam thí sinh khác (tên Ng.Q.U., học sinh lớp 10 Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh) và đã đạt giải.

Bài viết này đã thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác với hơn 31 ngàn lượt yêu thích, gần 6.000 lượt bình luận và hơn 8.300 lượt chia sẻ. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ muốn biết được sự thật liệu có đúng như phản ánh của M.C. hay không?

Genius Olympiad là cuộc thi quốc tế nhằm thúc đẩy nhận thức về các vấn đề môi trường thông qua các dự án khoa học (Science), viết sáng tạo (Creative Writing), kinh doanh (Business), robotics, nghệ thuật (Art), âm nhạc (Music), làm phim ngắn (Short Film). Cuộc thi do Viện Công nghệ Rochester (Mỹ) tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều học sinh trung học trên thế giới.

Thầy hướng dẫn nói gì?

Trao đổi với phóng viên BáoThanh Niên, ông Nguyễn Minh Trung, là người thầy hướng dẫn cho cả Lý Khánh Mai C. và Nguyễn Quốc U. trong việc thực hiện dự án viết luận tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023, cho biết Lý Khánh Mai C. là học sinh của Trường THCS Lê Văn Tám. Tuy nhiên, anh trai của C. là L.V. H., cựu học sinh của Trường THPT Gia Định, từng là học sinh đã được ông đồng hành tham gia Genius Olympiad 2021, nên gia đình C. có mong muốn nhờ ông hỗ trợ C. trong việc đồng hành dự án và chăm sóc cho C. tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023 tại Mỹ. "Vì Trường THCS Lê Văn Tám không tổ chức đội tuyển để dự thi", ông Trung nói thêm.

"C. tham gia lĩnh vực âm nhạc và sau đó muốn tham gia thêm viết luận (đề tài về môi trường của TP.HCM) nên tôi có gợi ý cho cả C. và U. viết đề tài này. Cả hai bạn độc lập viết bài theo gợi ý của tôi để tham gia", ông Trung cho biết.

Ông Trung nói: "Vào đầu tháng 3.2023, khi nộp dự án cho cuộc thi, đã nộp đề tài âm nhạc và viết luận của C. Còn U. muốn phát triển thêm dự án và có ý không muốn cạnh tranh trực tiếp do chung một đội dự thi nên dự án của U. không nộp vòng loại. Sau đó, cuộc thi thông báo kết quả các dự án vào chung kết. Do có sự sai sót trên hệ thống tài khoản cá nhân, chỉ nhận thấy đề tài âm nhạc của C. đậu, còn đề tài viết luận của C. không hiện trên hệ thống. Vì vậy, tôi chỉ đăng ký cho C. thi dự án âm nhạc. Đến sau đó, hệ thống tài khoản cá nhân của cuộc thi được nâng cấp thì dự án viết luận của C. mới hiện lên. Nhưng khi đọc lại quy định của cuộc thi thì một học sinh chỉ được tham gia một lĩnh vực. Mà trước đó, hệ thống đã đăng ký cho C. tham gia lĩnh vực âm nhạc nên C. không thể tham gia lĩnh vực viết luận".

Ông Trung nói tiếp: "Vì lẽ đó, trong cùng một nhóm viết luận, tôi đã cử U. dự thi thay thế và nộp bài của U. Do trên hệ thống của cuộc thi vẫn sử dụng mã đề tài từ vòng loại cho dự án nên dự án viết luận của C. nộp vòng loại và dự án viết luận ở chung kết của U. cùng một mã số báo danh là 2190".

Ông Trung cho rằng sở dĩ có lùm xùm như hiện nay là vì: "Khi U. tham gia vòng chung kết với bài dự thi của chính U., do cùng một chủ đề về môi trường của TP.HCM và phụ huynh của C. không tham dự buổi thi chung kết của U. nên cho rằng U. sử dụng bài của C. dự thi. Tuy nhiên, thực tế là bài dự thi chung kết và giải thưởng chung kết hoàn toàn phụ thuộc vào buổi thi trực tiếp vấn đáp trước Ban giám khảo. Vì lẽ đó, phụ huynh của C. chưa rõ sự việc nên đã có những thái độ phản ứng".

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định trong buổi trò chuyện với phóng viên Báo Thanh Niên vào sáng 8.7 PHONG LINH

Hiệu trưởng nhà trường và phụ huynh lên tiếng

Để làm sáng tỏ câu chuyện, sáng 8.7, Thanh Niên cũng trao đổi cụ thể về sự việc với bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định và bà Phan Thị Thanh Vân, mẹ của Ng.Q.U. trước sự chứng kiến của đại diện Công an Q.Bình Thạnh.

Bà Thanh Vân, cho biết những phản ánh của tài khoản M.C. (tức L.K.M.C.) trên mạng không đúng sự thật. Để rồi dân mạng đã đồng loạt "ném đá" cá nhân bà cũng như con trai bà (là U.), gây nên những ảnh hưởng không nhỏ.

"U. đã dày công thực hiện đề tài viết luận về môi trường của TP.HCM suốt một thời gian dài kể từ sau khi được thầy Trung thông báo sẽ dự thi thay thế. Nên không có chuyện U. "ăn cắp" bài của C. Nếu "ăn cắp" thì U. không thể tự tin thể hiện vấn đáp trước Ban giám khảo cũng như các thí sinh ở hơn 60 quốc gia khác. Sau khi đạt giải thưởng là huy chương đồng, lẽ ra U. có thể tận hưởng niềm vui và tự hào, thì hiện tại U. khá buồn vì bị cộng đồng mạng chỉ trích vì những điều không đúng, không tường tận sự việc", bà Thanh Vân chia sẻ.

Bà Khánh Vân nói: "Cả U. lẫn C. tham gia cuộc thi Genius Olympiad với tư cách cá nhân, không đại diện cho Trường THPT Gia Định và thầy Trung đồng hành cùng hai học sinh này cũng mang yếu tố cá nhân. Thế nhưng những lùm xùm như hiện tại đã ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường rất nhiều, trường phải nhận những ý kiến tiêu cực. Rất mong có hành lang pháp lý bảo vệ nhà trường".

Bà Phan Thị Thanh Vân cho biết: "Con tôi không "ăn cắp" bài viết để dự thi Genius Olympiad 2023" PHONG LINH

Giải thích thêm về lùm xùm hiện nay, bà Khánh Vân chia sẻ: "Quy định của Genius Olympiad 2023 đã chỉ rõ thí sinh chỉ được chọn một hạng mục ở vòng chung kết, và C. chọn lĩnh vực âm nhạc. Sau đó thầy Trung phát hiện C. cũng đậu vòng loại lĩnh vực viết luận nên thầy Trung đã đặt vấn đề với C. và ban tổ chức được thay bài của C. bằng bài của U., viết về cùng chủ đề môi trường ở TP.HCM. Trong tường trình với ban giám hiệu nhà trường, thầy Trung cho biết C. đồng ý chuyện này và ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad 2023 cũng chấp nhận. Tuy cả hai bài mà U. lẫn C. viết đều có chung tựa đề "Saigon - Facing the loss of myself" đề cập đến vấn đề TP.HCM đang mất dần những mảng xanh đô thị nhưng nội dung làm bài bên trong hoàn toàn khác biệt, chứ không có việc U. "ăn cắp" bài của C. để tham gia Genius Olympiad 2023".

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, ngay sau khi xảy ra lùm xùm, chính bà đã cố gắng kết nối nhiều bên liên quan gồm: thầy Trung, phụ huynh của C., phụ huynh của U. để cùng ngồi lại làm rõ thực hư trắng đen vụ việc. Mặc dù vậy đến nay vẫn chưa thể có một buổi nói chuyện rõ ràng dù đã nỗ lực hết sức. "Nhất là khi hiện tại gia đình của C. đang ở bên Mỹ, ngược múi giờ với Việt Nam, nên viết kết nối khá khó khăn", bà Khánh Vân cho biết thêm.

Bà Thanh Vân cũng kỳ vọng được gặp gỡ phụ huynh của C. cũng như C. để đối chất về sự việc. "Hiện tại, cả tôi lẫn con tôi phải nhận hàng đống tin nhắn chửi bới, miệt thị, phỉ báng chỉ từ một bài viết không có căn cứ, tố cáo một chiều. Tôi muốn được gặp phụ huynh của C. và C. để làm rõ và kết thúc câu chuyện tiêu cực này", bà Thanh Vân nói thêm.

Cả phụ huynh của U. lẫn Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định đều mong được trò chuyện, đối chất với phụ huynh của C. để làm sáng tỏ vụ việc PHONG LINH

Thanh Niên cũng liên hệ với L.K.M.C. để thêm thông tin cho bạn đọc và được hẹn sẽ trả lời trong thời gian tới.

Cũng vì sự việc này, trong sáng 8.7, trước áp lực nhận phải khi bị dân mạng "ném đá", chỉ trích, ông Trung đã nhập viện.