Thực hư chuyện thuê ô tô biển vàng phải dừng nghỉ sau 4 giờ liên tục lái xe?

Sử dụng ô tô biển vàng để kinh doanh cho thuê xe tự lái không còn xa lạ, thậm chí trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Mô hình này giúp chủ phương tiện linh hoạt chuyển đổi giữa chạy dịch vụ vận tải và cho thuê xe tự lái, qua đó tạo thêm nguồn thu nhập hiệu quả.

Tuy nhiên, từ 1.1.2025 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 chính thức có hiệu lực, trong đó quy định tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải không được lái xe quá 4 giờ liên tục. Điều này khiến nhiều người băn khoăn liệu thuê xe tự lái đeo biển vàng có phải tuân thủ quy định này hay không.

Theo quy định mới, từ 1.1.2025 tài xế lái xe kinh doanh dịch vụ không được chạy quá 4 giờ liên tục ẢNH: CHÍ TÂM

Trước hết, cần hiểu rõ thế nào là xe biển vàng để tránh nhầm lẫn với các loại biển số khác. Theo khoản 5, điều 37, Thông tư 79/TT-BCA, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Đây là quy định dành cho phần lớn chủ sở hữu phương tiện đăng ký xe để sử dụng vào mục đích vận tải có thu tiền.

Căn cứ quy định tại điều 64, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tài xế điều khiển ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe quá 10 giờ trong một ngày, không vượt quá 48 giờ trong một tuần và không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ tai nạn do tài xế mệt mỏi khi lái xe liên tục.

Khách thuê xe tự lái biển vàng không bị phạt theo quy định tại khoản 5, điều 37, luật Trật tự, an toàn giao thông 2024 ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, quy định trên chỉ áp dụng đối với tài xế lái xe để kinh doanh, có thu phí từ việc chở hàng hóa hoặc chở khách.

Đối với khách thuê xe tự lái biển vàng, khoản 3, điều 78 của luật Đường bộ 2024 cũng nêu rõ: "Người thuê phương tiện để tự lái không được sử dụng phương tiện đi thuê để vận tải hành khách, hàng hóa có thu tiền". Điều này đồng nghĩa với việc người thuê xe tự lái đeo biển vàng để sử dụng cho mục đích cá nhân sẽ không bị ràng buộc bởi quy định phải dừng nghỉ sau 4 giờ lái xe liên tục.

Như vậy, xe mang biển số vàng là do mục đích đăng ký kinh doanh của chủ xe, không phải là yếu tố quyết định đến hành vi của người thuê xe. Điều cần lưu ý là người thuê không được dùng xe để vận tải có thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với các chuyến đi cá nhân, việc lái xe vượt quá 4 giờ liên tục không vi phạm pháp luật, cũng không bị xử phạt theo các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, lái xe liên tục trong thời gian dài dễ gây mệt mỏi, mất tập trung, giảm khả năng xử lý tình huống. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tai nạn giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, cao tốc. Do đó, dù không bị ràng buộc bởi quy định không lái xe quá 4 giờ liên tục, người thuê xe tự lái vẫn cần chủ động sắp xếp lộ trình, thời gian nghỉ hợp lý để đảm bảo an toàn.