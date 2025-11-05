Thực hư mẹo dùng dầu gội để ngăn kính ô tô bị mờ hơi sương

Thời tiết tại nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang bước vào mùa mưa, lạnh… đây cũng là lúc người dùng ô tô gặp một số bất tiện khi kính ô tô thường bị mờ do hơi sương gây khó khăn cho việc quan sát, thậm chí có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông khi lái xe. Trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội của người dùng ô tô chỉ nhau mẹo dùng dầu gội đầu, bọt cạo râu… thoa đều lên kính ô tô để ngăn ngừa tình trạng kính ô tô bị mờ hơi sương.

Cụ thể, một thành viên trong nhóm người dùng xe Hyunda Accent chia sẻ, chỉ cần thoa một lớp dầu gội hoặc bọt cạo râu mỏng lên mặt kính lái, sau đó chờ 1 - 2 phút rồi dùng khăn vải mềm lau khô. Cách làm này cho sẽ tạo một lớp màng mỏng, ngăn ngừa tình trạng hơi nước đọng trên kính lái làm mờ kính ô tô.

Thời tiết lạnh giá, trời mưa thường làm kính ô tô thường bị mờ hơi sương Ảnh: B.H

Tuy nhiên, thực tế hiệu quả của mẹo nhỏ này ra sao và có ảnh hưởng gì đến lớp bảo vệ bề mặt kính ô tô hay không lại là vấn đề cần được nhìn nhận đúng.

Có hiệu quả nhưng chỉ là biện pháp tạm thời

Thực tế không phải ngẫu nhiên mà một số người dùng ô tô lại chỉ nhau mẹo bôi dầu gội đầu, bọt cạo râu lên kính ô tô để ngăn ngừa tình trạng kính bị mờ hơi sương. Bởi theo các kỹ thuật viên chuyên bảo dưỡng ô tô, hàm lượng chất trong dầu gội, bọt cạo râu có thể giúp giảm độ bám dính của nước vào bề mặt kính.

Cụ thể, liên quan đến vấn đề này, anh Trần Hồng Phúc - Kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết: "Dầu gội đầu hay bọt cạo râu có thể là giải pháp đơn giản để khắc phục tình trạng cửa kính ô tô bị mờ sương khi trời mưa hay thời tiết lạnh. Trong dầu gội đầu, bọt cạo râu đều chứa chất hoạt động bề mặt (surfactant) có khả năng giảm sức căng bề mặt của nước, khiến hơi nước không kết tụ thành giọt li ti trên bề mặt kính".

Sử dụng dầu gội đầu, bọt cạo râu ít nhiều mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa hơi sương đọng trên kính ô tô khi lái xe dưới thời tiết lạnh hay trời mưa Ảnh: B.H

Đây thực chất cũng là nguyên lý được áp dụng trong dung dịch chống mờ chuyên dụng (anti-fog) dùng cho mũ bảo hiểm, kính lặn hoặc kính ô tô.

Sử dụng dầu gội đầu, bọt cạo râu ít nhiều mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa hơi sương đọng trên kính ô tô khi lái xe dưới thời tiết lạnh hay trời mưa. Tuy nhiên, theo anh Phúc đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không có hiệu quả lâu dài. Bởi lớp màng dầu gội đầu, bọt cạo tạo ra trên bề mặt kính chỉ tồn tạo trong thời gian ngắn.

Lưu ý khi dùng dầu gội để ngăn kính ô tô bị mờ hơi sương

Nhiều loại dầu gội chứa hương liệu, chất làm mềm, nếu thường xuyên sử dụng có thể làm mờ lớp phủ chống tia UV hoặc chống chói của kính, gây phản sáng khi lái xe ban đêm. Nếu chọn không đúng loại dầu gội, không những phản tác dụng mà còn gây mất an toàn bởi lớp dầu gội khi bôi lên bề mặt kính sẽ dễ bị khô, bám bụi hoặc để lại vệt loang, đặc biệt khi gặp nắng nóng.

Về lâu dài, người dùng nên ưu tiên các sản phẩm chuyên dụng và sử dụng đúng chế độ sấy kính để loại bỏ hơi sương bám trên kính Ảnh: B.H

Do nên chú ý liều lượng sử dụng cũng như chọn loại dầu gội phù hợp để đạt hiệu quả và tránh làm hỏng các bộ phận của xe, đặc biệt là hệ thống cần gạt mưa hay bề mặt kính chắn gió. Loại dầu gội được sử dụng cũng phải dịu nhẹ, không chứa chất làm đặc hoặc chất dưỡng ẩm quá mức. Điều này rất quan trọng để tránh để lại cặn hoặc vệt trên cửa kính ô tô.

Dùng dầu gội để để ngăn kính ô tô bị mờ hơi sương là cách làm ít nhiều mang lại hiệu quả nhưng chỉ nên xem là biện pháp tạm thời. Về lâu dài, người dùng nên ưu tiên các sản phẩm chuyên dụng và sử dụng đúng chế độ sấy kính.