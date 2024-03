Thực hư thông tin CĐV bắn pháo hoa gần khách sạn đội tuyển Indonesia, VFF lên tiếng

VFF cho biết: "Chiều 23.3, đội tuyển Indonesia đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đội khách bày tỏ sự hài lòng và công tác đón tiếp tại sân bay cũng như điều kiện an ninh, an toàn được đảm bảo tại nơi lưu trú cũng như tại sân tập.

Đội Indonesia đến Việt Nam KHANG NGUYÊN

Ông Naufal Laudza – cán bộ truyền thông đội tuyển Indonesia cho biết, mặc dù có chút mệt mỏi do vừa trải qua thi đấu và di chuyển từ Jakarta sang Hà Nội, nhưng toàn đội rất vui vì được đón tiếp chu đáo và đảm bảo an ninh, an toàn".

Như Thanh Niên đưa tin, đội bóng do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt lưu trú tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72. Đây là một trong những khách sạn sang trọng nhất, đẹp nhất tại thủ đô.

Về thông tin CĐV Việt Nam đốt pháo hoa cạnh khách sạn đội tuyển Indonesia lưu trú nhằm quấy rối đội khách, ông Naufal Laudza khẳng định: “Mọi việc đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy rất ổn khi ở khách sạn. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn nào cả”.

Theo VFF, thực tế, hình ảnh pháo hoa được một tài khoản đăng trên mạng đã gây ra sự hiểu lầm không đang có, bởi vị trí đốt pháo hoa được xác định nằm cách sân tập của đội Indonesia khoảng 3 km. Đó là điểm vui chơi giải trí và hoạt động đốt pháo hoa cũng thường xuyên được tổ chức".

Như vậy có thể hiểu, việc đốt pháo hoa hoàn toàn không liên quan đến sự kiện đội tuyển Indonesia đến Việt Nam thi đấu ngày 26.3.

Để chuẩn bị cho trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình, BTC trận đấu đã sớm triển khai các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu như: bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.





HLV Shin Tae-yong quyết thắng tại Hà Nội

Liên quan đến trận đấu này, ngày 19.3, VFF và các đơn vị liên quan đã có cuộc họp xung quanh kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu lượt về giữa đội Việt Nam và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, diễn ra ngày 26.3. Cuộc họp có sự tham dự của Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu; Chánh Văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm; đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an; đại diện Công an TP.Hà Nội; đại diện Khu liên hợp thể thao quốc gia; đại diện Công ty KTC Việt Nam.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận và thống nhất các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu; bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu (trước, trong và sau trận đấu) các bộ phận liên quan của BTC sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra, nghiêm cấm bán hàng trong khuôn viên không trong quy định của BTC.

Sau khi thảo luận cùng các đơn vị liên quan, BTC thống nhất sẽ mở 6 cổng tại sân Mỹ Đình để phục vụ khán giả tới sân theo dõi trận đấu và cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, các bộ phận an ninh cũng được triển khai để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự của các khu vực mở bán vé trực tiếp tại trụ sở VFF và sân Mỹ Đình, giúp cho việc mua vé của khán giả được thuận tiện và nhanh chóng.