Thực hư thông tin gây xôn xao về 'mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương'

Mới đây, một blogger giải trí bất ngờ tung tin một ngôi sao hạng A gốc Tân Cương đã bí mật sinh con từ lâu nhưng luôn giữ kín thông tin. Theo người này, đứa trẻ hiện đã đến tuổi cần hoàn tất thủ tục đăng ký hộ khẩu nên nữ nghệ sĩ đang tất bật xử lý các giấy tờ liên quan. Blogger trên đồng thời hé lộ thêm rằng nữ diễn viên thời gian gần đây xuất hiện dấu hiệu xuống sắc rõ rệt, thậm chí bị cho là đang rơi vào tình trạng lão hóa đột ngột.

Năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ khi xuất hiện tại sân bay với hình ảnh khác thường Ảnh: Sohu

Địch Lệ Nhiệt Ba đã sinh con được gần 4 năm?

Dù bài đăng không nêu đích danh ai, nhưng nhiều cư dân mạng nhanh chóng liên tưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Nguyên nhân là bởi số lượng nữ nghệ sĩ nổi tiếng gốc Tân Cương không nhiều, trong khi cô từng nhiều lần vướng nghi vấn bí mật mang thai và sinh con trong quá khứ.

Thực tế, tin đồn liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện từ năm 2022. Thời điểm đó, khi đang ở giai đoạn phát triển mạnh trong sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ "bốc hơi" khỏi làng giải trí suốt nhiều tháng liền. Việc cô hạn chế xuất hiện công khai và ngừng hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài khiến không ít người đặt nghi vấn.

Cuối năm 2022, một số tài khoản giải trí tiếp tục lan truyền hình ảnh được cho là của Địch Lệ Nhiệt Ba với trang phục rộng và vòng hai nhô cao. Nhiều blogger khi ấy khẳng định nữ diễn viên đã mang thai và cha của đứa trẻ là nam diễn viên Hoàng Cảnh Du, người từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với cô.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, phía Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng phủ nhận, khẳng định đây là tin đồn thất thiệt và tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự.

Nữ diễn viên 9X gần đây nhiều lần xuất hiện tại cơ quan hành chính, khiến cư dân mạng càng thêm nghi ngờ cô đã bí mật sinh con và đang làm thủ tục khai sinh cho đứa trẻ Ảnh: Instagram dilrabaxx63

Theo bài đăng đang lan truyền, nếu Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự sinh con vào năm 2022 thì hiện đứa trẻ đã khoảng 3-4 tuổi, trùng với thời điểm cần làm thủ tục nhập học mẫu giáo và đăng ký hộ khẩu. Một số blogger còn cho rằng đây là lý do nữ diễn viên gần đây xuất hiện nhiều hơn tại các cơ quan hành chính.

Bên cạnh đó, tình trạng bị cho là xuống sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tiếp tục trở thành đề tài bàn tán. Một số nguồn tin cho rằng nữ diễn viên đang chịu áp lực lớn từ những tin đồn liên quan đến việc rời công ty quản lý Jay Walk Studio.

Các bài đăng trên mạng xã hội còn cho rằng mỹ nhân phim Tam sinh tam thế chẩm thượng thư phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin này hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng và chưa được xác nhận.

Đáng chú ý, vào tháng 10.2024, từng xuất hiện tin đồn về một cặp "đỉnh lưu" Hoa ngữ chưa kết hôn nhưng đã có con. Khi đó, nhiều người cũng gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Phía nữ diễn viên sau đó tiếp tục bác bỏ và tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi bằng pháp luật.

Cho đến nay, Hoàng Cảnh Du vẫn chưa lên tiếng về làn sóng đồn đoán mới nhất. Vụ việc hiện tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.