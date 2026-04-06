Nhan sắc gây tranh cãi của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

An Hạ
06/04/2026 11:31 GMT+7

Sự trở lại của ‘mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án cổ trang mới đang vấp phải làn sóng tranh luận dữ dội từ khán giả Hoa ngữ về nhan sắc và kỹ năng diễn xuất.

Dự án cổ trang Mộ tư từ (tên khác: Bạch nhật đề đăng) ngay từ khi công bố đã được dự đoán là một trong những "bom tấn" cổ trang của năm 2026. Với sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba - một trong những nữ nghệ sĩ có giá trị thương mại cao tại Trung Quốc hiện nay - kết hợp cùng nam diễn viên Trần Phi Vũ.

Tuy nhiên, thực tế sau những tập đầu lên sóng lại đang vẽ nên một bức tranh trái ngược. Theo dữ liệu từ các trang tin SinaTencent News, chỉ số nhiệt độ của phim không có sự bứt phá như kỳ vọng, thậm chí bị các dự án kinh phí thấp hơn vượt mặt trên các bảng xếp hạng lượt xem trực tuyến.

Sự lệch pha của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ

Một trong những chủ đề bị báo chí Trung Quốc xoáy sâu nhất chính là sự chênh lệch giữa cặp đôi chính. Tờ Sohu nhận định, dù Nhiệt Ba vẫn giữ được nét sắc sảo, nhưng khi đứng cạnh đàn em kém 8 tuổi như Trần Phi Vũ, hiệu ứng "cặp đôi" gần như bằng không.

Khoảng cách 8 tuổi giữa cặp đôi chính trở thành rào cản trong việc tạo ra “phản ứng hóa học” cần thiết cho một bộ phim ngôn tình

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Linh chủ Hạ Tư Mộ đã sống 400 năm nhưng bị mất 5 giác quan, sống nhờ việc hấp thu "hồn hỏa" của linh hồn. Trong một lần xuất hiện nơi chiến trường, Hạ Tư Mộ bị tướng quân Đoạn Tư (Trần Phi Vũ thủ vai) hiểu nhầm là cô gái mồ côi và đưa về quân doanh. Đoạn Tư sở hữu pháp lý đặc biệt, có thể ký khế ước với Hạ Tư Mộ, giúp nàng mượn 5 giác quan, từ đó có thể cảm nhận thế giới. Sau quãng thời gian đồng hành cùng nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Với nhân vật Linh chủ đã sống 400 năm, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá là có ngoại hình già dặn hơn bạn diễn Trần Phi Vũ.

Trên các diễn đàn thảo luận, khán giả xứ Trung không ngần ngại dùng cụm từ “cảm giác dì - cháu” để mô tả sự lệch pha này. Đây là một điểm trừ đối với dòng phim ngôn tình cổ trang, nơi mà sự kết nối cảm xúc giữa nam và nữ chính là linh hồn của tác phẩm.

Tạo hình Linh chủ Hạ Tư Mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét là quá sắc sảo, dẫn đến sự chênh lệch ngoại hình so với bạn diễn

Không chỉ dừng lại ở vấn đề ngoại hình, năng lực diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận. Tờ Tencent News chỉ ra rằng kể từ sau thành công của Tam sinh tam thế, nữ diễn viên sinh năm 1992 vẫn chưa có thêm một vai diễn nào thực sự "chạm" đến chiều sâu nghệ thuật. Cách diễn của cô trong Mộ tư từ bị đánh giá là rập khuôn với ánh mắt lờ đờ và cách nhả chữ chưa thuyết phục. Việc liên tục lựa chọn các kịch bản thần tượng lối mòn khiến sự nghiệp của cô bị đánh giá là đang dậm chân tại chỗ, trong khi các đối thủ cùng thời như Dương Tử hay đàn em như Triệu Lộ Tư đang có những bước chuyển mình về thực lực.

Sự thất vọng của khán giả Trung Quốc không chỉ dành riêng cho bộ phim, mà còn là sự lo ngại cho vị thế của chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Việc liên tiếp các dự án như An lạc truyện, Công tố tinh anh và giờ là Mộ tư từ nhận về phản hồi không mấy khả quan đang đẩy Địch Lệ Nhiệt Ba vào thế khó. Truyền thông Trung Quốc nhận định, nếu không sớm thay đổi tư duy chọn kịch bản và nghiêm túc trau dồi diễn xuất, giá trị thương mại của “mỹ nhân Tân Cương” có thể sẽ tụt dốc trước sự đào thải khắc nghiệt của thị trường phim ảnh hiện nay.


Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi tái xuất trong phim mới

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất với 'Lợi Kiếm Hoa Hồng' - một bộ phim hình sự. Trái với mong đợi, diễn xuất của 'mỹ nhân Tân Cương' vấp phải nhiều chỉ trích.

