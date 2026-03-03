Triệu Lộ Tư 'thế chỗ' Lưu Diệc Phi trong phim mới hợp tác với Lưu Vũ Ninh?

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư được cho là đang chuẩn bị trở lại đường đua nghệ thuật, khi xuất hiện thông tin cô sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Yên Tam Hợp - dự án từng được đồn đoán thuộc về Lưu Diệc Phi. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Hậu trường còn nhiều ẩn số

Trong thời gian tạm ngưng hoạt động, Triệu Lộ Tư được cho là gặp vướng mắc liên quan đến hợp đồng với công ty quản lý cũ. Sau khi vấn đề được giải quyết và ký kết với đơn vị quản lý mới, nữ diễn viên dần tái xuất tại các sự kiện thời trang và hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, cô vẫn chưa chính thức bấm máy dự án phim nào cho đến khi tin đồn về Yên Tam Hợp xuất hiện.

Triệu Lộ Tư được đồn đoán sẽ thay thế đàn chị Lưu Diệc Phi để đảm nhận vai nữ chính trong Yên Tam Hợp Ảnh: Kbizoom

Theo nguồn tin trong giới, Yên Tam Hợp - tác phẩm từng gắn với tên tuổi Lưu Diệc Phi, nay nhiều khả năng sẽ do Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính. Một số thông tin lan truyền cho rằng việc thương thảo với nam chính chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng đã khiến kế hoạch trước đó của nhà sản xuất không thể tiếp tục. Trong khi đó, ca sĩ, diễn viên Lưu Vũ Ninh được đồn đoán sẽ tham gia dự án với vai nam chính hoặc nam phụ quan trọng.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần hợp tác thứ ba giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh - bộ đôi từng nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ qua các dự án trước.

Trước đó, trong một buổi phát trực tiếp giao lưu cùng khán giả hồi đầu năm 2026, Triệu Lộ Tư từng úp mở về việc sẽ khởi quay một dự án mới vào mùa xuân và cho biết tác phẩm thuộc thể loại ly kỳ, hồi hộp. Đáng chú ý, nhân vật nữ chính của Yên Tam Hợp được mô tả là cô gái bí ẩn có khả năng di chuyển giữa hai thế giới người sống và người chết, giúp các linh hồn hóa giải chấp niệm. Mô tuýp này được đánh giá khá tương đồng với những chia sẻ trước đó của nữ diễn viên.

Theo nguồn tin trong ngành, Yên Tam Hợp do đạo diễn Tôn Hạo chỉ đạo - người được đánh giá cao với khả năng xây dựng câu chuyện lôi cuốn qua tác phẩm đình đám Joy of Life. Kịch bản của phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Tiểu mệnh quỷ nhà Tạ sống thọ trăm tuổi của tác giả Di Nhiên, vốn có nền tảng cốt truyện được đánh giá chặt chẽ, góp phần củng cố nhận định rằng dự án sở hữu chất lượng nội dung vững chắc trước khi chính thức bấm máy.

Khán giả đang chờ đợi màn tái hợp tiếp theo trên màn ảnh của Triệu Lộ Tư và mỹ nam Lưu Vũ Ninh Ảnh: Weibo Triệu Lộ Tư

Một chi tiết thú vị khác là trước đó có tin đồn Lưu Diệc Phi cũng từng xem xét tham gia phim này ở giai đoạn đầu. Theo các báo cáo, với tiếng tăm chỉ nhận lời tham gia những dự án đã được hoàn thiện kỹ lưỡng, cô được cho là đã rút lui vì các quyết định tuyển chọn diễn viên chưa được chốt chắc chắn. Điều này càng khiến công chúng tò mò về tiến độ thực sự của Yên Tam Hợp.

Dù những đồn đoán ngày càng lan rộng, cả Triệu Lộ Tư lẫn Lưu Diệc Phi hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin thay đổi diễn viên.