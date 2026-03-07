Ê kíp bay hạng thương gia, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu ấm ức đi hạng phổ thông

Sự việc nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi chuyến bay hạng phổ thông và quá cảnh tại Dubai trong khi toàn bộ ê kíp bay hạng thương gia trong lần dự show của Dior tại Paris đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây, Sohu đưa tin ngày 7.3.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị công ty quản lý cố tình ngó lơ?

Theo thông tin do cư dân mạng tìm hiểu từ dữ liệu bán vé máy bay, chuyến đi của Địch Lệ Nhiệt Ba tới Paris để tham dự show Dior đã có sự sắp xếp gây nhiều bất bình. Trong khi chuyên viên trang điểm, stylist, quản lý và các thành viên trong ê kíp đều được đặt vé hạng thương gia bay thẳng từ Bắc Kinh tới Paris, nữ diễn viên lại phải sử dụng vé hạng phổ thông với hành trình quá cảnh tại Dubai và mắc kẹt tại đây khi chiến sự ở Trung Đông đang diễn biến căng thẳng.

Giá vé hạng thương gia cho chặng bay thẳng được cho là khoảng 30.000 nhân dân tệ mỗi người. Trong khi đó, vé liên chặng hạng phổ thông của Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ khoảng 15.000 nhân dân tệ. Sự chênh lệch này khiến khán giả tức giận khi công ty quản lý đã chọn phương án tiết kiệm chi phí bằng cách để nghệ sĩ chính chịu thiệt thòi.

Là gương mặt đem lại lợi nhuận lớn cho công ty quản lý nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị đối xử đầy bất công Ảnh: Weibo Địch Lệ Nhiệt Ba

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 2.2026, khi Địch Lệ Nhiệt Ba vừa đến Dubai để nối chuyến sang Paris thì tình hình Trung Đông bất ngờ leo thang căng thẳng. Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công quân sự nhằm vào Iran, sau đó Iran có động thái đáp trả. Tình hình khiến không phận khu vực vùng vịnh trở nên hỗn loạn.

Hãng hàng không Emirates tuyên bố tạm ngừng toàn bộ chuyến bay. Sân bay quốc tế Dubai rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Địch Lệ Nhiệt Ba nằm trong số những hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Nữ diễn viên dự kiến bay tiếp sang Paris (Pháp) vào ngày 28.2 để kịp tham dự show Dior Thu Đông 2026 vào ngày 3.3, nơi cô xuất hiện với tư cách đại sứ thương hiệu toàn cầu năm thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, việc tạm ngừng các chuyến bay khiến cô phải ở lại Dubai nhiều ngày và cuối cùng không thể tham dự sự kiện.

Tại Paris, chiếc ghế hàng đầu được đặt sẵn với bảng tên Địch Lệ Nhiệt Ba đã phải để trống.

Một trong những chi tiết gây bức xúc nhất đối với người hâm mộ là phản ứng chậm trễ từ phía ê kíp của nữ diễn viên. Trong khoảng 24 giờ đầu sau khi xảy ra khủng hoảng, tài khoản mạng xã hội của đơn vị quản lý gần như không có bất kỳ thông tin nào.

Trong khi đó, người hâm mộ liên tục để lại hàng nghìn bình luận hỏi thăm tình hình của nữ diễn viên. Chỉ đến ngày 3.3, đúng ngày diễn ra show Dior, phía đơn vị quản lý mới đưa ra thông báo cho biết việc vắng mặt là do nguyên nhân bất khả kháng.

Tuyên bố này cũng khẳng định nghệ sĩ và ê kíp ở bên nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng thông tin này không trùng khớp với các dữ liệu định vị được chia sẻ, khi một số thành viên trong ê kíp đã có mặt tại Paris từ trước.

Sự cố chuyến bay khiến nữ diễn viên lỡ kế hoạch dự tuần lễ thời trang, đồng thời phải trải qua những giờ phút căng thẳng giữa lúc tình hình khu vực leo thang bất ổn Ảnh: Weibo Địch Lệ Nhiệt Ba

Đối với nhiều người hâm mộ, sự cố tại Dubai chỉ là giọt nước tràn ly sau hàng loạt bất mãn kéo dài nhiều năm. Một số fan từng chia sẻ hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba tham dự sự kiện ngoài trời vào mùa đông trong trang phục mỏng manh, run lên vì lạnh nhưng không có nhân viên nào chuẩn bị áo khoác. Cuối cùng, đại diện phía thương hiệu phải mang áo khoác đến cho nữ diễn viên.

Một trường hợp khác gây tranh cãi là dịp sinh nhật của cô. Chiếc bánh kem vương miện đính đá do thương hiệu tặng được cho là đã bị nhân viên chuyển cho nghệ sĩ khác trong cùng công ty. Trong khi đó, chiếc bánh do công ty chuẩn bị lại khá đơn giản, trên mặt bánh ghi dòng chữ "hãy cố gắng làm việc".

Ngoài ra, đội ngũ truyền thông của nữ diễn viên cũng nhiều lần bị người hâm mộ phàn nàn vì chiến lược quảng bá yếu, phản ứng chậm trước các tin đồn tiêu cực trên mạng.

Một chi tiết đáng chú ý là chỉ 2 ngày trước chuyến bay tới Dubai, vào ngày 26.2.2026, hợp đồng quản lý kéo dài 13 năm giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và công ty giải trí Jaywalk Studio được cho là đã chính thức kết thúc.

Nhiều nguồn tin trong ngành cho biết hai bên không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Dù phía công ty từng phủ nhận thông tin này bằng lời nói, nhưng họ không đưa ra bất kỳ văn bản chính thức nào. Bên cạnh đó, trong các ấn phẩm quảng bá năm mới của công ty, hình ảnh của nữ diễn viên cũng không còn xuất hiện. Sự trùng hợp về thời điểm khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về cách công ty đối xử với nghệ sĩ sau khi hợp đồng kết thúc.

Sự việc lần này không chỉ làm dấy lên tranh cãi về một công ty quản lý cụ thể mà còn khiến nhiều người nhìn lại mô hình quản lý nghệ sĩ trong ngành giải trí Hoa ngữ. Một số ý kiến cho rằng các công ty thường tập trung khai thác tối đa giá trị thương mại của nghệ sĩ nổi tiếng để hỗ trợ những gương mặt mới, trong khi việc đảm bảo điều kiện làm việc và an toàn cho nghệ sĩ đôi khi không được ưu tiên đúng mức.

Sau khi rời Dubai, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đã bay vòng qua Malaysia trước khi trở về Trung Quốc. Nữ diễn viên sau đó đăng tải thông tin báo bình an trên mạng xã hội, giữ thái độ khá bình tĩnh và không đề cập đến những tranh cãi xung quanh sự việc.