Chiều tối 25.10.2024, một học sinh thay mặt nhóm học sinh Trường THPT Tân Túc (tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) phản ánh trực tiếp với phóng viên Báo Thanh Niên việc các clip nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh.

Học sinh này cho biết cách đây khoảng 3 ngày, nhóm học sinh của Trường THPT Tân Túc vô tình phát hiện một tài khoản có tên của một học sinh cùng trường rao bán hàng ngàn clip và hình ảnh nhạy cảm trên một diễn đàn mạng xã hội.

Thực hư thông tin hàng ngàn clip nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh

Cụ thể, những đoạn clip và hình ảnh được cho là quay lén trong nhà vệ sinh nữ của Trường THPT Tân Túc ghi lại hình ảnh nhạy cảm nữ sinh rõ đồng phục và bảng tên. Đặc biệt theo phản ánh của học sinh, những hình ảnh và clip này đã được rao bán trên diễn đàn này từ trước đó, vào năm 2023.

Ngay khi phát hiện ra sự việc, nhóm học sinh Trường THPT Tân Túc đã báo cáo sự việc với Ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, theo lời học sinh chia sẻ với phóng viên Thanh Niên thì "nhà trường đã nắm sự việc và công an có vào trường làm việc nhưng nhà trường thông báo bạn học sinh được cho là chủ tài khoản rao bán hình ảnh vô tội. Hiện học sinh chúng em, nhất là các bạn nữ rất hoang mang, lo sợ, không biết mình có bị quay lén hay không?".

Học sinh cung cấp hình ảnh liên quan đến việc phát tán clip, hình ảnh nữ sinh được cho là bị quay lén trong nhà vệ sinh ẢNH: HỌC SINH CUNG CẤP

Tối 25.10, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc.

Ông Nguyễn Thanh Tòng thông tin: "Nhà trường đã nắm sự việc, đã có báo cáo với Sở GD-ĐT và cơ quan công an. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra. Sự việc đang được cơ quan công an quan tâm và xử lý. Khi có kết quả làm việc của cơ quan công an, nhà trường sẽ thông tin chính xác".

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, Trường THPT Tân Túc đã có báo cáo sự việc lan truyền một số hình ảnh phản cảm trên không gian mạng gửi UBND và Công an huyện Bình Chánh.

Nội dung Trường THPT Tân Túc báo cáo sự việc lan truyền một số hình ảnh phản cảm trên không gian mạng như sau: "Chiều 23.10, một học sinh lớp 12 bị một học sinh khác đánh vì lý do em này sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh của một học sinh nữ tại khu vực cầu thang. Tối cùng ngày, trên một số nhóm kín của mạng xã hội Telegram lan truyền nhiều hình ảnh nhạy cảm, trong đó có nội dung quay video học sinh nữ trong nhà vệ sinh.

Ngày 24.10, trường đã phối hợp Công an huyện Bình Chánh, Công an thị trấn Tân Túc làm việc với học sinh, phụ huynh. Qua buổi làm việc, em học sinh đã xác nhận có hành vi dùng điện thoại để quay phim học sinh nữ khi chưa có sự đồng ý của học sinh này nhưng không có liên quan đến các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Telegram".

Hiện tại trường vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với phụ huynh và học sinh có liên quan đến sự việc.