Thực hư tin người Việt đi Ai Cập dễ như đi Thái, không cần xin visa

Hà Mai
23/05/2026 15:45 GMT+7

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết đăng tải thông tin Ai Cập chính thức triển khai chương trình nhập cảnh vô cùng thông thoáng cho người dân Việt Nam, chỉ cần 'xách balo lên và đi', cầm theo hộ chiếu, không cần xin visa.

Theo đó, một số tài khoản Facebook cá nhân của những người làm trong lĩnh vực du lịch (chủ yếu là hướng dẫn viên) đã đăng tải dòng trạng thái thông tin người Việt Nam đi Ai Cập từ nay không cần xin visa, chỉ cần mang theo hộ chiếu, dễ dàng nhập cảnh như đi Thái Lan.

Ai Cập, xứ sở của các kim tự tháp và những bí ẩn lịch sử, là điểm đến mơ ước của rất nhiều du khách trên thế giới

Dưới các bài đăng nhận về rất nhiều lượt tương tác và quan tâm từ cộng đồng mạng, bởi quốc gia Bắc Phi này là 1 trong những điểm đến mơ ước của nhiều tín đồ xê dịch Việt Nam - những người muốn tận mắt chứng kiến các kỳ quan thế giới, khám phá văn hóa từ cái nôi của nền văn minh cổ đại.

Tuy nhiên, theo xác minh của Thanh Niên, các thông tin nêu trên có thể gây hiểu nhầm. Nội dung thông báo từ Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam là quốc gia này sẽ chính thức cấp Visa On Arrival (VOA) cho công dân Việt Nam từ 21.5, chứ không phải miễn visa. 

VOA là loại visa mà bạn có thể xin trực tiếp tại sân bay khi đến một số quốc gia. Đặc điểm của loại visa này là quy trình xin khá đơn giản và nhanh chóng. Ưu điểm của VOA là du khách xin visa ngay tại sân bay mà không cần chuẩn bị hồ sơ trước, tiết kiệm thời gian và tránh rủi ro mất hộ chiếu khi gửi qua đường bưu điện. 

Tuy nhiên, nhược điểm của loại visa này là chỉ áp dụng cho nhập cảnh bằng đường hàng không, không phù hợp nếu bạn nhập cảnh qua đường bộ hoặc đường biển. Ngoài ra, hành khách có thể phải chờ đợi từ 15 - 30 phút tại sân bay để xét duyệt hồ sơ, hoặc lâu hơn vào mùa cao điểm.

Theo Đại sứ quán, hiện công dân Việt Nam có nhu cầu nhập cảnh Ai Cập chỉ cần hộ chiếu là có thể xin visa tại cửa khẩu, tuy nhiên họ không có thông báo chính thức rộng rãi. Khi du khách bày tỏ quan ngại về việc một số hãng bay có thể từ chối, đại diện Đại sứ quán tư vấn phương án chắc chắn nhất vẫn là xin visa trước và họ vẫn hướng dẫn nộp hồ sơ như thường lệ.

Do đó, những du khách Việt Nam đang có kế hoạch đi du lịch khám phá xứ sở của kim tự tháp và các bí ẩn lịch sử, có thể tham khảo ý kiến từ các công ty du lịch uy tín, hoặc trực tiếp liên hệ tới Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam để được hướng dẫn chi tiết cách thức, hồ sơ nhập cảnh.


Ai Cập du lịch ai cập miễn visa
