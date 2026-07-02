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Thực hư tin tất cả khách xuất/nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế từ 1.7

Hà Mai
Hà Mai
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản thông tin chi tiết về quy định khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam.

Ngày 15.5, Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Phòng bệnh, có hiệu lực thi hành từ 1.7, trong đó quy định việc khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. 

Thực hư thông tin tất cả du khách xuất/nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế - Ảnh 1.

Quy định về khai báo y tế tại Nghị định số 165 không được hiểu là áp dụng bắt buộc, thường xuyên đối với tất cả người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại mọi thời điểm

ẢNH: H.M

Theo Nghị định, người nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc khai báo có thể được thực hiện bằng hình thức điện tử hoặc bằng giấy, tùy theo yêu cầu áp dụng đối với từng loại bệnh truyền nhiễm và tình hình dịch bệnh trong từng thời kỳ.

Người làm thủ tục qua cửa khẩu cũng có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng về tiêm chủng hoặc các biện pháp phòng bệnh đã thực hiện khi cơ quan y tế yêu cầu. Nội dung khai báo được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời có thể bổ sung thêm các ngôn ngữ khác tùy theo đặc thù từng cửa khẩu.

Đáng chú ý, việc khai báo y tế phải được hoàn thành trong vòng 7 ngày trước khi nhập cảnh, xuất cảnh hoặc quá cảnh qua cửa khẩu Việt Nam.

Cục Phòng bệnh cho biết, sao khi Nghị định 165 được ban hành, Cục nhận được thông tin phản ánh từ một số phương tiện truyền thông, tổ chức và cá nhân về việc từ 1.7, khách du lịch đến Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện thông qua trang thông tin điện tử có địa chỉ "https://tokhaiyte.vn/".

Cách hiểu như vậy là chưa chính xác. Quy định về khai báo y tế không được hiểu là áp dụng bắt buộc, thường xuyên đối với tất cả người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại mọi thời điểm kể từ 1.7. Việc áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với từng bệnh truyền nhiễm, phù hợp với tình hình dịch bệnh và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam trong từng thời điểm cụ thể.

Như vậy có thể hiểu, Nghị định này chỉ tạo ra khung pháp lý, quy định rằng việc khai báo y tế sẽ được kích hoạt tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh thực tế trên thế giới và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam tại từng thời điểm. Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể khi nào cần áp dụng, áp dụng với đối tượng nào và đối với căn bệnh truyền nhiễm cụ thể nào, đơn cử như khi có dịch bệnh nguy hiểm bùng phát ở một quốc gia nhất định...

Trong văn bản vừa phát đi, Cục Phòng bệnh đồng thời khẳng định, hiện nay Bộ Y tế không sử dụng trang thông tin điện tử có địa chỉ "https://tokhaiyte.vn" để thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam. Du khách và người dân cần cẩn trọng với các nguồn tin yêu cầu truy cập vào đường link trên để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc sập bẫy các dịch vụ lừa đảo trục lợi từ khách du lịch.



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