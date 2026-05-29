Siết kiểm soát khách nhập cảnh Việt Nam, số hóa dữ liệu tour để dễ truy vết

Hà Mai
29/05/2026 11:14 GMT+7

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

Theo Phó thủ tướng Phạm Thị Tranh Trà, ngành du lịch Việt Nam thời gian qua phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc gia. Ngày 21.3.2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

Giữ ổn định chính trị, an ninh trật tự được xác định là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh về du lịch của Việt Nam

Từ khi ban hành đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai Chỉ thị 10 và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phòng ngừa hoạt động lợi dụng du lịch để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Các loại tội phạm lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, ưu đãi đầu tư và sự phát triển của khoa học công nghệ để hoạt động vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi. 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng với khu vực tư nhân trong chia sẻ thông tin, dữ liệu còn hạn chế; việc sáp nhập, thay đổi chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, ngành và điều chỉnh đơn vị hành chính địa phương cũng đặt ra yêu cầu rà soát, bổ sung nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý hoạt động du lịch phù hợp với tình hình mới.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào "kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ngành du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng. Để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Chính phủ yêu cầu tập các bộ, ngành, địa phương quán triệt giữ ổn định chính trị, đối ngoại và an ninh trật tự là yếu tố quan trọng, xuyên suốt, giúp Việt Nam cạnh tranh về du lịch với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới góp phần phát triển du lịch bền vững.

Trong đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động phản động, khủng bố, gián điệp, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và các tội phạm khác có yếu tố nước ngoài liên quan lĩnh vực du lịch.

Chính phủ giao các cơ quan đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh du lịch, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dữ liệu xuất nhập cảnh và cơ sở dữ liệu về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

Đặc biệt, cần nghiên cứu phát triển các tiện ích trên ứng dụng VNelD phục vụ quản lý và phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực du lịch; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin liên thông với các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài và các hoạt động du lịch có yếu tố xuyên biên giới.

Ngoài ra, cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để hệ thống hóa dữ liệu hoạt động đặt tour, đặt phòng, truy vết lịch trình khi cần thiết; triển khai hệ thống giám sát an ninh tại các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, bảo đảm khả năng cảnh báo và phối hợp xử lý sự cố.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

