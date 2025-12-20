Thực hư việc cấm hát karaoke loa kẹo kéo?

Thời gian qua, thông tin về Nghị định 282/2025/NĐ-CP được ban hành đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi, đặc biệt tại các khu dân cư. Nhiều người dân lo lắng cho rằng quy định mới có cấm hát karaoke loa kẹo kéo? Thực hư quy định này ra sao? Ranh giới nào cho việc vui chơi giải trí và vi phạm pháp luật?

Nghị định 282/2025/NĐ-CP không có hành vi cấm hát karaoke loa kẹo kéo mà chỉ xử phạt hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy định ẢNH MINH HỌA

Nỗi ám ảnh tiếng ồn và sự hiểu lầm

Thực tế cho thấy, ô nhiễm tiếng ồn từ các thùng loa di động công suất lớn, hay hát karaoke loa kẹo kéo đã trở thành nỗi ám ảnh ở nhiều khu dân cư đô thị cũng như vùng nông thôn. Chính vì vậy, sự ra đời của Nghị định 282/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ là công cụ hữu hiệu để chấn chỉnh tình trạng này.

Tuy nhiên, song song với sự ủng hộ là không ít sự hiểu lầm, lo ngại từ phía người dân. Nhiều người băn khoăn liệu hành vi này có bị cấm hoàn toàn hay không. Thậm chí có quan điểm cho rằng Nghị định mới sẽ "cấm tiệt" việc hát karaoke loa kẹo kéo tại gia.

Liên quan vấn đề này, luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP.HCM) khẳng định Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ không cấm hành vi hát karaoke loa kẹo kéo mà chỉ xử phạt hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy định.

Theo luật sư, người dân cần hiểu đúng bản chất pháp lý ở đây không nằm ở hành vi "hát", mà nằm ở hậu quả "gây tiếng ồn". Việc sở hữu loa kéo hay tổ chức ca hát tại gia đình là quyền tự do của công dân, pháp luật không can thiệp vào hình thức giải trí mà chỉ can thiệp khi hoạt động đó xâm phạm đến lợi ích công cộng và môi trường sống của người khác.

Về cơ sở pháp lý để xử lý, luật sư Nghĩa phân tích, theo khoản 3, điều 9 của Nghị định 282/2025, các hành vi gây tiếng ồn mà chưa được quy định trong văn bản này. Để xử lý thì được, luật sư dẫn chiếu về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cụ thể, tại điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường xác định mức độ vi phạm như sau:

Mức xử phạt tại điều 22 Nghị định 45/2022 ẢNH: CACC

Vui thôi, đừng vui quá

Chia sẻ thêm về góc độ đời sống văn hóa, luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa nhìn nhận nhu cầu giải trí là chính đáng, việc hát karaoke nhằm mục đích vui vẻ, giải trí là món ăn tinh thần khó có thể thiếu trong các buổi hội họp bạn bè, đám cưới, gắn kết tình làng nghĩa xóm, gia đình...

Tuy nhiên, tự do của mỗi cá nhân phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và tôn trọng cộng đồng. Luật sư nhấn mạnh, việc hát phải đảm bảo không mang tính thường xuyên, liên tục, thời gian dao động vừa phải, âm lượng đủ nghe và tôn trọng những giờ nghỉ ngơi mang tính cộng đồng như sáng sớm, ban trưa và buổi tối không quá 22 giờ.

Nếu đi ngược lại các nguyên tắc này, người dân sẽ bị coi là vi phạm và "bị chế tài xử lý nhằm mục đích chấm dứt hành vi vi phạm và răn đe cho các trường hợp tương tự khác".

Từ đó, luật sư Nghĩa cho rằng việc cấm hoàn toàn nhu cầu giải trí là không khả thi và pháp luật cũng không cấm, nhưng ý thức cộng đồng là yếu tố quyết định. Luật sư khuyến nghị chỉ nên hát ở mức độ âm thanh đủ nghe, thời gian vừa phải, không hát vào những khung giờ sinh hoạt chung của mọi người.