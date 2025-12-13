Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Thực khách bất ngờ được hoa hậu H'Hen Niê phục vụ phở trong 'Ngày của Phở'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/12/2025 12:22 GMT+7

Điểm nhấn của lễ hội 'Ngày của Phở' là việc khách tham dự có thể khám phá và thưởng thức hương vị phở từ gần 30 thương hiệu trên cả nước. Đặc biệt, hoa hậu H'Hen Niê còn bất ngờ phục vụ phở cho thực khách ngay tại chỗ.

Sáng 13.12 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), P. Sài Gòn, TP. HCM, chuỗi các hoạt động sự kiện Ngày của Phở 2025 do Báo Tuổi Trẻ tổ chức đã thu hút đông các du khách trong và ngoài nước cùng các văn nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia.

Thực khách bất ngờ được hoa hậu H'Hen Niê phục vụ phở trong 'Ngày của Phở'- Ảnh 1.

Diễn viên Kim Tuyến đến với lễ hội Ngày của Phở 2025

Ảnh: HỮU HẠNH

Thực khách bất ngờ được hoa hậu H'Hen Niê phục vụ phở trong 'Ngày của Phở'- Ảnh 2.

Hoa hậu H'Hen Niê phục vụ phở cho thực khách

Ảnh: HỮU HẠNH

Hoa hậu H'Hen Niê: "Ra nước ngoài, tôi thường lên mạng tìm kiếm từ khóa phở" 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết: "Ngày của Phở năm nay có sự tham gia của 30 thương hiệu phở đến từ khắp các mọi miền đất nước và bà con kiều bào từ Australia, Hàn Quốc… Một điều rất thú vị là phở giờ đây còn là đề tài cho một bộ phim và mọi người có thể giao lưu với các diễn viên ngay tại lễ hội năm nay. Qua đây, chúng tôi muốn chứng minh rằng, ở đâu có người Việt ở đó có tiệm phở, hay nhắc đến Việt Nam, nhớ đến phở - Think Vietnam, remember phở". 

Thực khách bất ngờ được hoa hậu H'Hen Niê phục vụ phở trong 'Ngày của Phở'- Ảnh 3.

Talkshow Phở - ngày xưa, ngày nay và ngày mai diễn ra sáng 13.12

Ảnh: HỮU HẠNH

Rạng ngời tại Ngày của Phở 2025, hoa hậu H'Hen Niê kể: "Khi ra nước ngoài, tôi thường lên mạng tìm kiếm từ khóa 'phở' và hầu như luôn tìm thấy các quán ăn Việt Nam. Tại Thụy Sĩ, tôi phát hiện ra một quán phở do người Thái mở. Hay tại Áo, H'Hen cũng ngạc nhiên khi thấy một quán phở do người Hoa mở. Những ví dụ này cho thấy, phở không chỉ theo chân người Việt ra thế giới mà còn được các dân tộc khác tiếp nhận và kinh doanh, khẳng định sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của món ăn này".

Chương trình còn có khu vực triển lãm về Câu chuyện của PhởHành trình Ngày của Phở 12.12, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, sự đa dạng của phở và hành trình Ngày của Phở 12.12 trong gần một thập kỷ qua. Cùng với đó là talkshow: Phở - ngày xưa, ngày nay và ngày mai Quảng bá ẩm thực ra thế giới, với nhiều thông tin thú vị về phở Việt Nam.

