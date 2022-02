Thực nghiệm hiện trường vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang

Trưa 17.2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi (cháu T.L.Y.V.) xuống sông. Rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 19 giờ 30 ngày 16.2, Trần Văn Viên từ nhà mình ở thôn Đông Tuần (xã Tam Hải) đến nhà mẹ vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ về việc nghi ngờ vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi, đang ở TP.HCM) ngoại tình, phản bội mình.

Trong quá trình nói chuyện, Viên nảy sinh ý định giết con gái (cháu T.L.Y.V., 5 tuổi, đang ở nhà mẹ vợ).

Viên bồng bé V. đi từ nhà mẹ vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển, sau đó ném cháu bé xuống sông.





Đến khoảng 1 giờ sáng nay (17.2), thi thể bé V. đã nổi trên sông cách vị trí Viên thả bé khoảng 100 m.

Thượng tá Nguyễn Việt Tiến, Trưởng công an H.Núi Thành, cho biết nguyên nhân Viên ném con xuống sông là giết để trả thù vợ mình vì Viên gọi điện nhưng chị N. không nghe máy. Ném con xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình. Sau đó, ông ngoại bé V. đến Công an xã trình báo và lực lượng công an đến mời Viên về trụ sở làm việc.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông, đồng thời củng cố hồ sơ để điều tra.