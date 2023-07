Thực phẩm ăn liền, có... dễ ăn?

Khách hàng dùng thử sản phẩm súp ăn liền vừa mới ra mắt CTV

Chỉ mất 3 phút để nấu cháo, súp

Dạo quanh thị trường thực phẩm ăn liền hiện nay, các quầy trưng bày sản phẩm ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ngày càng phong phú đa dạng, từ cháo súp tươi đóng gói đến ngũ cốc, yến mạch, thực phẩm chế biến khô và nấu chín bằng nước sôi. Các sản phẩm biến tấu từ mì gói như phở ăn liền, mì xào, mì spaghetti....

Cuối tuần qua, một doanh nghiệp mới toanh là Công ty TNHH An An (An An Holdings) cũng đã chính thức gia nhập sân chơi này bằng việc ra mắt sản phẩm nhãn hiệu An Cháo - An Soup, được sản xuất trên công nghệ sấy hoàn nguyên - công nghệ sấy thực phẩm hiện đại được chuyển giao từ Nhật Bản. Bà Trần Thị Mỹ Linh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH An An chia sẻ: "Trong thời đại ngày nay, đôi khi việc cân bằng giữa gia đình và công việc khiến người mọi người không thể vun vén chu toàn cho gia đình của mình những bữa ăn đúng nghĩa, chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng những công nghệ hiện đại, lựa chọn công nghệ sấy hoàn nguyên để giữ cho bữa ăn được đảm bảo tiêu chí nhanh chóng - tươi - tiện lợi, từ đó phát triển sản phẩm súp và cháo đóng gói dạng viên được sản xuất theo công nghệ sấy hoàn nguyên (freeze-drying) tiên tiến từ Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng".

Trước đó, hàng loạt sản phẩm cung cấp ra thị trường bằng công nghệ chế biến mới mang đến sự tiện lợi hơn cho người sử dụng như trứng gà tiềm ăn liền, hột vịt kho đóng gói ăn liền. Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt thổ lộ: "Thực phẩm đóng gói ăn liền của chúng tôi là hướng đi riêng để gia tăng giá trị, mặc dù là thị trường ngách so với các mặt hàng truyền thống như trứng gà, trứng vịt tươi nhưng đến nay sản phẩm này đã trở nên quen thuộc và có chỗ đứng nhất định trên thị trường".

Ăn liền, liệu có dễ ăn?

Cạnh tranh gay gắt trên thị trường sản phẩm chế biến dùng ngay CTV

Thị trường thực phẩm ăn liền cho người bận rộn đang nở rộ nhưng cuộc cạnh tranh cũng hết sức gay gắt. Bà Huỳnh Kim Chi, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Bột Quốc tế (INTERMIX) chia sẻ: "Trước đây, công ty chúng tôi độc quyền với các sản phẩm bột bánh xèo, bột chế biến dùng ngay dành cho những người bận rộn, nhưng hiện có khá nhiều đối thủ cạnh tranh, việc giữ được thị phần như trước nhìn chung khá cam go. Chúng tôi phải tập trung nâng chất lượng các sản phẩm hiện có như bột bánh xèo, bột bánh bông lan, bột bánh bao, bột bánh cuốn, bột nếp, bột tempura… đồng thời giữ giá bán ổn định để cạnh tranh".

Bên cạnh cạnh tranh về giá bán, việc lưu thông sản phẩm cũng không hề đơn giản. Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông báo tạm dừng việc bán, lưu thông lô sản phẩm trứng gà ăn liền của một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, dù vẫn còn hạn sử dụng. Lý do là không đạt chỉ tiêu về hàm lượng đồng theo công bố. Cụ thể, chỉ tiêu tự công bố hàm lượng đồng trên sản phẩm ăn liền của doanh nghiệp này là 0,15 mg/kg, nhưng kết quả kiểm nghiệm khi cơ quan chức năng hậu kiểm lên đến 0,48 mg/kg.

Một doanh nghiệp đang kinh doanh sản phẩm trứng gà ăn liền, tiết lộ: "Thời hạn sử dụng in trên bao bì chúng tôi phải công bố là một năm, nhưng thực tế khoảng 3 - 4 tháng chúng tôi phải thu hồi nếu bán không hết vì có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng". Theo doanh nghiệp này, nhiều năm nay đã có một số nhãn hàng mì gói đến thương thảo để hợp tác việc đưa trứng ăn liền vào sản phẩm mì gói để gia tăng dinh dưỡng trong sản phẩm, nhưng đến nay vẫn chưa nghiên cứu thành công, bởi thời hạn sử dụng của trứng ăn liền so với mì gói khá chênh lệch.