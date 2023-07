Thực phẩm độc hại bủa vây người dùng: 'Tắm' hóa chất làm tươi rau muống bào

Tẩu tán tang vật khi thấy đoàn kiểm tra

Trưa 10.7, sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Thanh Niên cung cấp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM gửi công văn khẩn yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương thành lập đoàn liên ngành vào cuộc kiểm tra xác minh, làm rõ.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm UBND H.Củ Chi ập vào kiểm tra một cơ sở rau muống bào nằm trên đường 162 xã Bình Mỹ do ông G. (ngụ tỉnh Ninh Bình) làm chủ.

Đoàn đang kiểm tra cơ sở rau muống bào của ông G. TRẦN DUY KHÁNH - LÊ BÌNH

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở vẫn đang hoạt động, nhưng khi phát hiện đoàn đến, các công nhân đã đổ hết các chậu, thau ngâm rau muống bào. Tuy nhiên, tại đây Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vệt nước màu xanh và một chai nhựa bên trong còn một ít chất lỏng màu xanh. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 kg rau muống bào đã đóng gói. Các bao rau muống này chảy nhiều nước màu xanh.

Qua làm việc, ông G. khai ông không biết chữ, không biết chất màu xanh đang sử dụng là chất gì, không biết mua ở đâu, chỉ thấy người khác dùng nên dùng theo. Lực lượng chức năng yêu cầu cung cấp số điện thoại, tên người bán thì ông G. có ghi nhiều số điện thoại nhưng không liên lạc được. Ông G. cũng không cung cấp được bất kỳ giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, cũng như giấy phép đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Sau đó, đoàn đã lập biên bản, lấy mẫu rau muống và chất lỏng màu xanh để xét nghiệm, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn đã tiêu hủy hơn 300 kg rau muống bào nghi vi phạm. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, đoàn kết thúc buổi kiểm tra và yêu cầu ông G. cam kết không tái phạm. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm H.Hóc Môn và Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP.Thủ Đức cũng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở bắp chuối không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà Báo Thanh Niên cung cấp thông tin.

Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm còn lại mà Báo Thanh Niên cung cấp thông tin, chứng cứ.