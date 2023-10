Thực phẩm giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn

Nếu bạn không có nhiều thời gian để ăn, không thích làm việc khi bụng đói hoặc không muốn ăn uống quá mức thì những thực phẩm dưới đây sẽ giúp ích cho bạn, theo trang Eat This, Not That!



Yến mạch

Bà Steph Magill, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết: "Bột yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan beta-glucan".

Chất xơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, hấp thu carbohydrate giúp no lâu.

Yến mạch là loại ngũ cốc giàu chất xơ Shutterstock

Cá

Theo bà Magill, cá là nguồn protein chứa axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim và não. Protein và omega-3 đều có thể giúp cơ thể cảm thấy no lâu sau khi ăn.

Bạn có thể lựa chọn cá ngừ, cá hồi vì chúng chứa một lượng protein khá tốt.

Bơ



Bà Kristen Carli, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, tiết lộ bơ chứa cả chất xơ và chất béo lành mạnh. Khoảng 79% trọng lượng của bơ là chất xơ và nước.

Ngoài ra, bơ cũng là loại trái cây có chất béo lành mạnh, tác động tích cực đến sức khỏe và trọng lượng cơ thể.

Táo

Táo chứa nhiều chất xơ giúp cơ thể no lâu. Bà Magill và và bà Carli đều khuyến nghị chúng ta nên ăn táo.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất xơ nhất. Do đó, nếu bạn muốn bổ sung chất xơ cho cơ thể thông qua các loại rau quả thì quả mâm xôi sẽ là một lựa chọn hợp lý.

Hạt lanh

Một thìa hạt lanh chứa khoảng 2 gram chất xơ và 2 gram chất béo lành mạnh. Vì vậy, bạn có thể rắc hạt lanh vào các món ăn để tăng thêm dinh dưỡng và no lâu.

Hạt chia

Theo bà Carli, hạt chia là nguồn cung cấp axit béo omega-3 và chất xơ. Hạt chia cũng là thực phẩm có thể kết hợp với nhiều món ăn khác nhau.