Thực phẩm nào giàu chất chống ô xy hóa?

Các gốc tự do có hoạt tính hóa học cao và có thể làm hỏng các tế bào, gây bệnh và đẩy nhanh lão hóa. Do đó, tác hại từ các gốc tự do sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư, tiểu đường, Alzheimer, Parkinson và nhiều bệnh khác. Trong khi đó, chất chống ô xy hóa sẽ ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phá hủy tế bào của các gốc tự do, theo tạp chí khoa học Livescience.

Bơ không chỉ có chất béo thực vật mà còn rất giàu chất chống ô xy hóa polyphеnоl SHUTTERSTOCK

Thực vật là nguồn thực phẩm chứa rất nhiều chất chống ô xy hóa, từ rau củ, trái cây, nấm, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thảo mộc, gia vị, thậm chí là những loại hoa ăn được. Tuy nhiên, một số loại thực vật sẽ có hàm lượng ô xy hóa cao hơn nhiều loại khác.



Hạt

Rất nhiều loại hạt chứa chất chống ô xy hóa mạnh gọi là polyphеnol. Quả óc chó, hồ trăn và hồ đào có hàm lượng chất chống ô xy hóa đặc biệt cao.

Nghiên cứu cho thấy chất chống ô xy hóa từ các loại hạt này đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tim và não, có khả năng giảm viêm, ngăn ngừa nhiều loại bệnh và giảm nguy cơ tử vong liên quan đến mọi nguyên nhân, trong đó có cả bệnh tim và ung thư.

Trái bơ

Ngoài chất béo thực vật, trái bơ rất giàu chất chống ô xy hóa polyphеnоl. Nhiều bằng chứng nghiên cứu đã chứng minh tác dụng của chất chống ô xy hóa trong việc giảm nồng độ cholesterol LDL có hại trong máu.

Bơ là loại trái cây rất giàu dinh dưỡng. Không chỉ có chất chống ô xy hóa, một trái bơ kích thước trung bình còn mang khoảng 9 gram chất xơ cùng hàm lượng kali, canxi, sắt, đồng, magiê, vitamin E, C và nhiều dưỡng chất khác.

Đặc biệt, lượng kali trong một trái bơ trung bình là khoảng 690 mg, chiếm khoảng 1/3 nhu cầu mỗi ngày. Kali là loại khoáng chất đóng vai trò quan trọng với chức năng thần kinh co cơ và điều chỉnh huyết áp.

Các chất chống ô xy hóa mạnh trong quả mọng có thể ngăn ngừa bệnh tim, ung thư và Alzheimer SHUTTERSTOCK

Quả mọng

Quả mọng là loại trái cây có nhiều chất chống ô xy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa bệnh tim, ung thư, Alzheimer và các rối loạn khác. Nghiên cứu cho thấy các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất làm tăng nồng độ chất chống ô xy hóa trong máu, từ đó tác động tích cực đến viêm nhiễm, chức năng não và sức khỏe tâm thần. Nhờ có khả năng giảm viêm nên quả mọng cũng góp phần làm giảm cơn đau ở người viêm khớp.

Trà xanh

Chất chống ô xy hóa chính trong trà xanh là catechin. Catechin được biết là chất có tác dụng kháng virus, vi khuẩn, chống lão hóa, giúp hạ huyết áp và ngăn ngừa một số loại bệnh ung thư như phổi, vú, thực quản, dạ dày, gan và tụy tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, trà xanh còn chứa các chất chống ô xy hóa khác như polyphenol và flavonoid. Chúng có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, hỗ trợ chức năng miễn dịch và bảo vệ sức khỏe não bộ, theo Livescience.