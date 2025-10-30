Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thuế đối ứng Mỹ - Việt: Ngành nào ảnh hưởng nhiều nhất vì mức thuế 20%?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
30/10/2025 17:46 GMT+7

Chính phủ Việt Nam và Mỹ đang đàm phán danh mục sản phẩm được hưởng thuế đối ứng 0% vào Mỹ. Các ngành gỗ, may mặc, giày da, điện tử bị ảnh hưởng bởi thuế 20%.

Chiều 30.10, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến Hiệp định thương mại đối ứng Mỹ - Việt và các ngành nghề, sản phẩm của Việt Nam có thể được hưởng thuế 0% và ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất vì mức thuế đối ứng 20% khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Hiện nay Chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ vẫn còn đang tiếp tục đàm phán cụ thể về các danh mục các sản phẩm của Việt Nam sẽ được hưởng thuế đối ứng 0% vào Mỹ.

Việc hưởng ưu đãi thuế đối ứng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm thuộc danh mục được hưởng thuế đối ứng, không phân biệt doanh nghiệp hoạt động trong hay ngoài Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

Theo khảo sát của Ban Quản lý, tại một số doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp có hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ, với mức thuế 20%, các ngành gỗ, may mặc, giày da và hàng điện tử bị ảnh hưởng nhiều nhất, do mức thuế này vẫn cao hơn so với các nước lân cận và trong khu vực.

Thuế đối ứng Mỹ - Việt: Ngành nào ảnh hưởng vì mức thuế 20%? - Ảnh 1.

Với mức thuế đối ứng 20%, các ngành gỗ, may mặc, giày da và hàng điện tử là những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thuế đối ứng Việt - Mỹ: Doanh nghiệp kiến nghị gì?

Trước những biến động từ chính sách thuế, các doanh nghiệp trong khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM đã có nhiều kiến nghị và đề xuất hỗ trợ.

Cụ thể, hỗ trợ thông tin và pháp lý: đề nghị Bộ Công thương tổ chức các buổi phổ biến, hướng dẫn chi tiết về các điều khoản của Hiệp định, đặc biệt là quy tắc xuất xứ và thủ tục hưởng thuế 0% khi được công bố chính thức.

Thúc đẩy đàm phán: doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ, Bộ Công thương tiếp tục thảo luận để có thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam được đưa vào danh mục hưởng thuế suất 0% hoặc giảm thuế sâu hơn.

