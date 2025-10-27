Mỹ xem xét danh mục hàng Việt Nam được hưởng thuế đối ứng về 0%

Đó là một trong những nội dung nổi bật trong Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, trong đó có đề cập đến mức thuế đối ứng 20%, được Bộ Công thương thông tin tối 26.10.

Bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã gặp gỡ với Trưởng đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer, trao đổi thống nhất đẩy nhanh tiến độ để đi tới kết thúc đàm phán, hướng đến hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng ẢNH: NGUYÊN MINH

Theo tuyên bố chung được hai bên thống nhất công bố, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương, tạo điều kiện tiếp cận thị trường sâu rộng cho hàng xuất khẩu của nhau.

Hiệp định này sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng quan hệ kinh tế lâu bền giữa hai nước, bao gồm Hiệp định thương mại song phương Mỹ - Việt Nam được ký kết năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001.

Các điều khoản chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Mỹ và Việt Nam bao gồm:



Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.

Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2.4 đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam; đồng thời sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5.9, "điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" - để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Mỹ và Việt Nam sẽ hợp tác trên tinh thần xây dựng nhằm nỗ lực giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại song phương trong các lĩnh vực ưu tiên.

Việt Nam đã nhất trí xử lý các rào cản như chấp nhận phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ; giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế của Mỹ; đơn giản hóa các yêu cầu theo quy định và quy trình phê duyệt đối với dược phẩm của Mỹ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên; giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan đến thủ tục đánh giá sự phù hợp.

Mỹ và Việt Nam đã cam kết xử lý và ngăn ngừa các rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ tại thị trường Việt Nam, trong đó có cơ chế giám sát theo quy định của Mỹ và chấp nhận các giấy chứng nhận đã được hai bên thống nhất do các cơ quan quản lý của Mỹ cấp.

Mỹ và Việt Nam sẽ thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; sẽ thảo luận về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, hải quan và tạo thuận lợi thương mại; cam kết tăng cường hợp tác nhằm hướng tới các mục tiêu chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong đó có việc xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp trong kiểm soát xuất khẩu.

Việt - Mỹ sắp ký kết hiệp định thương mại đối ứng

Cũng theo Bộ Công thương, trong tuyên bố chung thống nhất công bố, Mỹ và Việt Nam ghi nhận các thỏa thuận thương mại gần đây giữa các doanh nghiệp 2 nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không vũ trụ và năng lượng.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã ký hợp đồng với Boeing mua 50 máy bay với tổng giá trị trên 8 tỉ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam ký kết 20 biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Mỹ về việc mua các mặt hàng nông sản với tổng giá trị hơn 2,9 tỉ USD.

Trong vài tuần tới, Mỹ và Việt Nam tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để hiệp định chính thức có hiệu lực.

Trước đó, ngày 2.4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam chịu mức thuế 46%. Từ cuối tháng 4 đến nay, Việt Nam và Mỹ tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng.

Đến ngày 1.8 (giờ Việt Nam), Mỹ công bố sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng đối với 69 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, mức thuế đối ứng Mỹ dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.