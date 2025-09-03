Thuế Hà Nội lưu ý 8 trường hợp không được khấu trừ thuế

Theo đó, các hóa đơn, chứng từ được lập từ các hành vi bị nghiêm cấm tại điều 13 luật Thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Việc điều chỉnh sai, sót trong kê khai, khấu trừ thuế được thực hiện trước khi cơ quan quản lý công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Thứ nhất là mua, cho, bán, tổ chức quảng cáo, môi giới mua, bán hóa đơn.

Thứ 2, tạo lập giao dịch mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không có thật hoặc giao dịch không đúng quy định của pháp luật.

Thứ 3, lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Thứ 4, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ theo quy định của Chính phủ.

Thứ 5, không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cơ quan thuế theo quy định.

Thứ 6, làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ.

Thứ 7, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan đến hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ thuế, hoàn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, trốn thuế giá trị gia tăng.

Cuối cùng là thông đồng, bao che; móc nối giữa công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế và cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu, giữa các cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ thuế, hoàn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, trốn thuế giá trị gia tăng.

Khấu trừ thuế sai thì xử lý thế nào?

Ngoài ra, Thuế TP.Hà Nội cũng hướng dẫn cách xử lý nếu phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót.

Cụ thể, nếu việc khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn, người nộp thuế cần tiến hành khai bổ sung vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót.

Người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc bị thu hồi số tiền thuế đã được hoàn tương ứng và nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trong trường hợp việc khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm giảm số tiền phải nộp, hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển sang tháng, quý sau, người nộp thuế khai vào tháng, quý phát hiện ra sai, sót.

"Việc điều chỉnh sai, sót được thực hiện trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế", Thuế TP.Hà Nội nhấn mạnh.