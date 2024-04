Thuê người đòi tiền ảo, người phụ nữ 63 tuổi bị 13 năm tù

Chiều muộn 17.4, bị cáo Ngô Thị Kim Loan (63 tuổi, trú tại Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản, liên quan đến đầu tư tiền ảo.



Cùng tội danh, Nguyễn Trọng Trình (39 tuổi, trú tại Hà Nội) lãnh án 13 năm tù, Lê Viết Hải (40 tuổi, trú tại Thanh Hóa) 11 năm tù. 3 bị cáo còn lại cùng bị phạt 10 năm tù, gồm Lê Khắc Hiên (40 tuổi, trú tại Thanh Hóa), Đặng Tuấn Nam (46 tuổi) và Nguyễn Phùng Thủy (32 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Các bị cáo tại tòa PHÚC BÌNH

Vướng lao lý từ chuyện đầu tư tiền ảo

Cáo trạng xác định, tháng 7.2019, bị cáo Ngô Thị Kim Loan nhờ anh Đạt (27 tuổi, xưng hô là mẹ - con) lập tài khoản kinh doanh tiền ảo ETH. Ít tháng sau, bị cáo Loan phát hiện tài khoản bị thất thoát 139 đồng ETH.

Cho rằng anh Đạt lấy số tiền ảo trên, bị cáo nhiều lần đòi, nhưng đối phương khẳng định không lấy, rồi nhiều lần tránh mặt.

Tháng 6.2021, bị cáo Loan nhờ Lê Khắc Hiên và Lê Viết Hải đòi tiền giúp. 3 người hẹn gặp anh Đạt để chốt nợ. Tại đây, anh Đạt tự nhận là người tư vấn cho bà Loan đầu tư dẫn đến bị thất thoát tiền ảo, đồng thời bị thúc ép trả tiền, anh viết giấy nhận nợ 139 đồng ETH (tương đương 12 tỉ đồng), hẹn trả dần hàng tháng.

Tính đến 10.2021, anh Đạt đã trả cho bị cáo Loan 384 triệu đồng, tương đương 7 đồng ETH, còn lại 132 đồng ETH. Khoản tiền đòi được, bị cáo Loan trả công cho bị cáo Hiên và Hải 34 triệu đồng.

Đầu tháng 3.2022, không liên lạc được với anh Đạt, cũng không thấy anh này trả tiền, bị cáo Loan tìm hiểu thì biết đối phương đang kinh doanh bất động sản tại H.Thạch Thất (Hà Nội) nên tiếp tục nhờ bị cáo Hiên và Hải đi đòi nợ, hứa sẽ chia cho 50% từ số tiền đòi được.

Lần này, 3 bị cáo kết nối và nhờ Nguyễn Trọng Trình, làm tại một văn phòng bất động sản ở H.Thạch Thất, cùng đi tìm anh Đạt. Bị cáo Trình nhận lời.

Ngày 22.3.2022, nhóm bị cáo giả vờ có nhu cầu mua đất, hẹn gặp anh Đạt tại một quán cà phê ở xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất. Khi anh Đạt đến, Trình ngồi sát bên, nói: "Mày có biết đất này là đất của tao không? Trả tiền cô ấy đi". Hải thì đe dọa: "Ở cái đất này chú trốn đâu bọn anh cũng tìm ra, xã hội thì ở đâu anh cũng có, tìm chú dễ thôi"…

Về phía mình, bị cáo Loan chốt quy đổi số tiền ETH mà anh Đạt nợ mình ra tiền Việt là 9,65 tỉ đồng, yêu cầu ngay hôm đó phải trả trước 650 triệu đồng, "không có thì cũng phải vay mượn mà trả".

Sợ bị đánh, anh Đạt vay được 20 triệu đồng, chuyển cho bị cáo Loan, nhưng bị cáo chê ít. Cùng lúc, Trình ngồi bên cạnh, dùng tay bóp vào sau gáy và đe dọa. Anh Đạt vì sợ nên tiếp tục vay bạn thêm 30 triệu đồng, chuyển cho bị cáo Loan. Nữ bị cáo vẫn không đồng ý, yêu cầu phải trả thêm, nếu không có tiền mặt thì bán nhà đất, ô tô mà trả nợ.

Do không thể xoay được thêm tiền, anh Đạt vờ xin đi vệ sinh rồi nhắn tin qua điện thoại nhờ bạn trình báo sự việc đến Công an H.Thạch Thất. 17 giờ cùng ngày, công an có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.

Bị cáo: Không đi cướp mà chỉ muốn đòi lại tài sản

Tại tòa, cả 6 bị cáo đều cơ bản thừa nhận hành vi. Bị cáo Ngô Thị Kim Loan khai hành vi của mình không phải là cướp mà chỉ là đòi lại tài sản. Bị cáo khẳng định không có lòng tham, sẽ không lấy đi thứ gì không phải của mình. Do anh Đạt cố tình lẩn trốn, không khất nợ đàng hoàng nên bị cáo mới phải tìm gặp.

Theo lời bị cáo, số tiền 9 tỉ đồng không phải do mình quy đổi mà anh Đạt tự tính toán. Bị cáo chỉ biết loáng thoáng tại thời điểm đòi nợ thì tỷ giá 1 đồng ETH tương đương 3 tỉ đồng tiền Việt.

Khai về quá trình tham gia đầu tư tiền ảo, bị cáo nói không am hiểu về công nghệ nên tin tưởng và giao phó cho anh Đạt toàn quyền mua bán tiền số. Tổng số tiền bị cáo đưa là hơn 8.000 USD.

Vẫn theo lời bị cáo, anh Đạt tiếp cận, tạo mối quan hệ thân thiết, gọi bằng mẹ - con nên bị cáo mới tin cậy và giao tiền. Thực tế, bị cáo không biết anh Đạt có đầu tư thật không và tiền đi đâu.

Đến nay, bị cáo chỉ biết một thực tế rằng toàn bộ số tiền ảo đã mất một cách không rõ ràng. Bị cáo khai từng đến cơ quan công an đề nghị giải quyết nhưng không có phiếu thu và hoạt động tiền ảo cũng không hợp pháp nên không được thụ lý.

Quá trình xét xử, anh Đạt được xác định tư cách là bị hại. Dù không có mặt tại phiên tòa nhưng anh này có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo, không yêu cầu bồi thường.

Tại cơ quan điều tra, anh Đạt không thừa nhận nợ bị cáo Loan 132 đồng ETH, tương đương hơn 9,6 tỉ đồng. Anh này khai năm 2019 có tư vấn cho bị cáo Loan kinh doanh tiền ảo, đến năm 2020 thì thị trường sập. Do bị cáo Loan gây sức ép, yêu cầu phải có trách nhiệm và viết giấy nhận nợ, nên anh mới hỗ trợ trả tiền cho đối phương.

Đến nay, tài liệu thu thập được không đủ căn cứ xác định anh Đạt đã lấy 139 đồng ETH của bị cáo Loan.

Trong bản án vừa tuyên, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của 6 bị cáo "rất nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng". Tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi khi không giải quyết nợ dứt điểm, dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên.