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Kinh tế

Thuế ra 'tối hậu thư' xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế

Đan Thanh
Đan Thanh
Cục Thuế yêu cầu thuế tỉnh, thành phố công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; hoàn thành trước ngày 17.7.

Hôm nay 13.7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có công điện hỏa tốc chỉ đạo trưởng thuế tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Cụ thể, với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể (tức chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế): phải thông báo đến người nộp thuế yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp; hoàn thành trước ngày 15.7.

Thuế ra 'tối hậu thư' xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế- Ảnh 1.

Hiện có 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định tại Nghị định số 168 năm 2025 để người nộp thuế hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế thì chia ra 2 trường hợp.

Thứ nhất, người nộp thuế không hoạt động kinh doanh từ 1 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế: ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoàn thành trước ngày 15.7.

Thứ hai, người nộp thuế đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế: đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; hoàn thành trước ngày 17.7.

Sau khi có kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Thuế.

Danh sách 291.962 doanh nghiệp và 325.500 doanh nghiệp nêu trên đều đã được gửi đến thư điện tử của trưởng thuế tỉnh, thành phố trong ngày 13.7. 

Ngoài ra, Cục Thuế còn yêu cầu phải công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Hình thức công khai bao gồm: đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp; niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan. Việc này phải hoàn thành trước ngày 17.7.

Trước đó, nhằm triển khai đồng bộ chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", ngày 9.6, Cục Thuế có văn bản yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Ngày 3.7, Bộ Tài chính có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, công an xã phường phối hợp với cơ quan thuế triển khai chiến dịch nêu trên.

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