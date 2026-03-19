Thuê resort ở Mũi Né để làm sự kiện quảng cáo trang web cá cược trái pháp luật

Ngày 19.3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Mũi Né kiểm tra, ngăn chặn vụ tổ chức quảng cáo cho trang web cá cược trái phép tại một resort trên địa bàn.

Theo thông tin từ công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một resort tại khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết cũ).

Tại khu vực hồ bơi, công an phát hiện một nhóm thanh niên đang tổ chức sự kiện có dấu hiệu quảng cáo cho một trang web cá cược trái pháp luật.

Nguyễn Minh Huy thuê hẳn một resort để tổ chức sự kiện quảng cáo trái pháp luật cho trang web cá cược ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra những người này, cơ quan công an xác định người đứng ra dàn dựng sự kiện là Nguyễn Minh Huy (27 tuổi, ở TP.HCM).

Lực lượng chức năng đã đưa những người liên quan cùng tang vật về trụ sở Công an phường Mũi Né để lấy lời khai và lập hồ sơ xử lý. Nguyễn Minh Huy khai nhận được một đối tác liên hệ qua mạng xã hội, thuê tổ chức sự kiện quảng cáo cho trang web cá cược với giá 95 triệu đồng. Trong đó, đối tác đã chuyển trước cho Huy 65 triệu đồng để đặt cọc tổ chức sự kiện này.

Các sản phẩm cá cược trái pháp luật bị công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để thực hiện, Huy thuê hẳn cả một resort, rồi lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, đồng thời bố trí người dẫn chương trình, DJ, dancer và huy động thêm nhiều người tham gia nhằm tạo không khí sôi động, thu hút sự chú ý cho hoạt động quảng cáo trái phép này.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý.