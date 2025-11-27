Thuế siết hóa đơn mua bán vàng

Theo Cục Thuế, quá trình rà soát ghi nhận nhiều dấu hiệu rủi ro như mua bán vàng qua cá nhân không xuất hóa đơn, ủy quyền sai quy định, doanh thu kê khai chưa phù hợp thực tế. Ban Kiểm tra kiến nghị giao các địa phương kiểm tra theo danh sách doanh nghiệp đã nhận diện rủi ro, đồng thời rà soát toàn bộ doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Cơ quan thuế tập trung kiểm tra việc xuất hóa đơn doanh nghiệp vàng ẢNH: NGỌC THẠCH

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật thuế, sử dụng hóa đơn chứng từ, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm nhưng không ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sản xuất tại các khu vực bị thiên tai. Các Cục Thuế địa phương được yêu cầu bố trí đủ nguồn lực và thực hiện đầy đủ yêu cầu tại công văn 221/CT-KTr ngày 11/11/2025.

Từ cuối tháng 12.2022, ngành thuế đã chính thức triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho các ngành có tần suất phát hành hóa đơn lớn như trung tâm thương mại, siêu thị, dược phẩm, kinh doanh vàng bạc. Tại cuộc họp về chính sách tiền tệ, tài khóa chiều 16.5.2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo về thực hiện hóa đơn điện tử trong giao dịch vàng. Theo chỉ đạo đến ngày 15.6.2024 cửa hàng kinh doanh vàng không có hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.

Vào tháng 5, Thuế Hà Nội (trước đây là Chi cục Thuế khu vực I quản lý Hà Nội, Hòa Bình) có công văn chỉ đạo liên quan hướng dẫn người nộp thuế lập hóa đơn ghi đầy đủ nội dung bắt buộc và xử lý vi phạm (nếu có). Theo đó, các đơn vị thuế tập trung giám sát, rà soát trọng điểm việc lập hóa đơn bán hàng hóa (từ năm 2024 trở đi) đối với các doanh nghiệp là nhà sản xuất, kinh doanh đầu mối, phân phối thương mại thuộc các ngành: vàng, bạc; thuốc chữa bệnh; vật liệu xây dựng; phân bón và thức ăn gia súc, gia cầm; gas và chất đốt; hàng tiêu dùng; bê tông thương phẩm; thiết bị nội thất...