Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ 1.11, giá xăng có thể giảm bao nhiêu?

Hôm nay 31.10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 45 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%, có hiệu lực từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian thực hiện chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất, gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027 ẢNH: ĐAN THANH

Theo quy định hiện hành, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Với việc đưa thuế suất về 0%, các loại xăng đều được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, qua đó tạo dư địa giảm giá bán lẻ xăng trong nước.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu gần nhất ngày 29.10, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 666 đồng/lít, lên mức tối đa 26.027 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, lên 25.734 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, tại kỳ điều hành này, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95-III là 22.501 đồng/lít, thấp hơn 50 đồng/lít so với xăng E5 RON92 (22.551 đồng/lít). Chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt tính trong giá cơ sở của xăng E10 là 1.575 đồng/lít, xăng E5 là 1.804 đồng/lít.

Tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá tại kỳ điều hành này khiến giá cơ sở xăng E10 thấp hơn 293 đồng/lít so với xăng E5.

Từ ngày 1.11, nếu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, khoản thuế này sẽ không còn được tính vào giá cơ sở. Tuy nhiên, giá bán lẻ thực tế còn phụ thuộc vào việc tính toán lại giá cơ sở và các yếu tố cấu thành giá tại thời điểm chính sách có hiệu lực.

Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng 31.10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, 2 tháng cuối năm, Chính phủ dự kiến dành khoảng 4.000 tỉ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.