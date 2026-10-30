Xăng E5, E10 có thể giảm gần 1.800 đồng/lít nếu thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%

Ngày 1.11 tới là thời hạn cuối được Chính phủ yêu cầu các bộ ngành rà soát, tính toán, đánh giá tác động... để giảm giá điện bình quân và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại chỉ đạo, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%. Thời gian dự kiến áp dụng là từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027; Bộ Tài chính được yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 1.11.

Từ 15 giờ chiều nay (29.10), giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 666 đồng/lít, lên mức tối đa 26.027 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, lên 25.734 đồng/lít; dầu diesel tăng 696 đồng/lít, lên 30.246 đồng/lít.

Một lít xăng E10 hôm nay "gánh" 1.575 đồng thuế tiêu thụ đặc biệt ẢNH: BCT

Theo Bộ Công thương, tại kỳ điều hành ngày 29.10, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95-III là 22.501 đồng/lít, thấp hơn 50 đồng/lít so với xăng E5 RON92 (22.551 đồng/lít). Tuy nhiên, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của E10 chỉ 7%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức 8% của E5.

Do đó, chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt tính trong giá cơ sở của E10 là 1.575 đồng/lít, thấp hơn 229 đồng/lít so với E5 (1.804 đồng/lít). Tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá tại kỳ điều hành này khiến giá cơ sở xăng E10 thấp hơn 293 đồng/lít so với E5.

Nếu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, khoản thuế này sẽ không còn được tính vào giá cơ sở. giá bán lẻ sau khi giảm thuế ước tính như sau:

Mặt hàng Giá bán lẻ ngày 30.10 Chi phí thuế TTĐB trong giá cơ sở Giá ước tính sau khi trừ khoản thuế TTĐB E5 RON92 26.027 đồng/lít 1.804 đồng/lít 24.223 đồng/lít E10 RON95-III 25.734 đồng/lít 1.575 đồng/lít 24.159 đồng/lít

Như vậy, nếu phương án giảm thuế được thông qua, mức giảm tương ứng với chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt đang tính trong giá cơ sở là khoảng 1.575-1.804 đồng/lít đối với hai loại xăng sinh học E5 và E10. Giá bán lẻ thực tế còn phụ thuộc vào việc tính toán lại giá cơ sở và các yếu tố cấu thành giá tại thời điểm chính sách có hiệu lực.